Die liebliche Stadt Sóller begrüßt das neue Jahr mit einem klarblauen Himmel und erfreulichen Temperaturen. Die Wetterbedingungen sind ideal für Einheimische und Besucher, um den Neujahrstag in vollen Zügen zu genießen. Angenehm milde Temperaturen und kaum eine Wolke am Himmel kennzeichnen diesen ereignisreichen Tag in Sóller.

Temperaturen: Ein milder Start ins Jahr Die Temperaturen bewegen sich im milden Bereich, ideal um den ersten Tag des Jahres draußen zu genießen. Mit einer minimalen Temperatur von 9.51ºC und einer maximalen Temperatur von 15.25ºC bietet Sóller eine angenehme Palette. Am Morgen wird man von frischen 9.56ºC begrüßt, während der Tag mit 14.44ºC wärmer wird. Der Nachmittag kühlt auf 11.09ºC ab, und die Nacht zeigt eine Temperatur von 9.98ºC. Gefühlte Temperaturen: Wohlfühlen ist das Thema des Tages Die gefühlten Temperaturen spiegeln die tatsächlichen Temperaturen wider, was für ein gleichbleibend angenehmes Klima sorgt. Morgens liegt das thermische Gefühl bei 8.62ºC und steigt tagsüber auf 13.69ºC. Am Nachmittag lässt das Wärmegefühl auf gemütliche 10.37ºC nach, während die Nacht genauso kühl bleibt wie erwartet mit 9.98ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein ruhiger und trockener Tag Der Tag in Sóller wird nicht nur von klarem Himmel und milden Temperaturen charakterisiert, sondern auch von einem stabilen atmosphärischen Druck von 1029 hPa und einer mäßigen Luftfeuchtigkeitsrate von 67%. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von 2.21m/s und in Richtung 81º, mit Böen von bis zu 2.83m/s. Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist gleich null und die Wolkendecke beträgt nur 1%, was den klaren Himmel hervorhebt und für hervorragende Sichtverhältnisse sorgt.