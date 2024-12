Als lokaler Meteorologenpundit können wir heute berichten, dass der pittoreske Hotspot in Mallorca, Alcúdia, das neue Jahr mit leichtem Regen und atmosphärischen Temperaturen begrüßen wird. Das Wetter in Alcúdia am 01. Januar wird nicht allzu streng sein, mit erträglichen Temperaturen, die den Tag durchziehen. Wenn Sie planen, Ihre Neujahrsfeierlichkeiten im Freien zu genießen, bereiten Sie sich auf eine angenehme, wenn auch etwas feuchte Atmosphäre vor.

Die thermischen Bedingungen in Alcúdia am 01. Januar

Die Temperaturen am 01. Januar in Alcúdia werden durchgehend mild sein. Die minimale Temperatur für den Tag wird bei gemütlichen 12.49ºC liegen, während die maximale Temperatur einen angenehmen Höhepunkt von 15.25ºC erreichen wird. Der Morgen wird mit 12.67ºC und Höchsttemperaturen von 15.09ºC am Tag beginnen. Im Laufe des Nachmittags sinken die Temperaturen leicht auf 13.24ºC und in der Nacht können Sie einen leichten Fall auf 12.56ºC erwarten.

Das gefühlte Thermometer am 01. Januar

Wie fühlt sich das Wetter in Alcúdia am 01. Januar wirklich an? Unsere spezialisierten Berechnungen zeigen ein gefühltes Thermometer, das eher auf der würzigen Seite liegt. Am Morgen werden Sie milden 12.13ºC ausgesetzt sein, während der Tag bei 14.43ºC bleibt. Der Nachmittag hält das Thermometer bei 12.76ºC und die Nacht wird mit angenehmen 12.09ºC ausklingen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenfalls ziemlich moderat. Der Atmosphärendruck wird bei 1030 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bleibt auf einem angenehmen Niveau von 68%. Der Wind wird kein sehr großer Faktor sein, mit einer Geschwindigkeit von 3.68m/s und Windböen, die 4.04m/s erreichen. Es wird eine moderate Wolkendecke von 16% geben und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 69%, also vergessen Sie nicht, Ihre Regenschirme mitzubringen!