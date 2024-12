Wie es scheint, wird es einen feuchten Start ins Jahr 2025 in Port d'Andratx, Mallorca geben. Unser Wetterbericht prognostiziert für den 1. Januar leichteren Regen. Wir können das alte Jahr mit milderen Temperaturen verabschieden, da ein kühlerer, aber immer noch milder Winter erwartet wird. Die Tageshöchsttemperaturen schwanken zwischen 12.67ºC und 15.68ºC, also ein recht angenehmes Wetter zum Jahreswechsel ist in Aussicht.

Temperaturschwankungen im Laufe des Tages

Trotz der Regenprognose bringt der Tag milde Temperaturen mit sich. Morgens können wir mit 12.7ºC rechnen, im Laufe des Tages steigt die Temperatur dann auf bis zu 14.9ºC an. Am Nachmittag bleibt es mit 14.81ºC fast stabil, wobei es in der Nacht auf etwas kühlere 13.42ºC absinkt.

Gefühlte Temperaturen verändern die Wahrnehmung

Ein interessanter Aspekt des kommenden Wetters betrifft die gefühlten Temperaturen. Diese können oft vom tatsächlichen Temperaturwert abweichen. Am Morgen werden wir das Thermometer bei 12.04ºC fühlen, während es am Tag bei 14.22ºC liegt. Der Nachmittag verspricht mit 14.1ºC vergleichbare Gefühlswerte, und in der Nacht sinkt es auf 12.72ºC.

Luftdruck, -feuchtigkeit und Wind: Details, die zählen

Weitere Nuancen der Wetterprognose umfassen den Atmosphärendruck, der stabil bei 1029 hPa bleibt, und die Luftfeuchtigkeit, die rund um 68% liegen wird. Der Wind wird unserer Vorhersage zufolge eine Geschwindigkeit von 4.05 m/s erreichen, und kommt aus einer Richtung von 58º mit Böen, die bis zu 4.52 m/s ansteigen können, ein mildes Lüftchen also, nichts, was den Neujahrsspaziergang am Strand stören sollte. Nicht zu vergessen die ziemlich niedrige Wolkendecke von nur 2% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 36%

Alles in allem sieht es nach einem recht erträglichen Wintertag in Port d'Andratx aus, perfekt für einen gemütlichen Start ins neue Jahr. Auch wenn der Himmel gelegentlich ein paar Tropfen fallen lässt, kann dies die Feierlichkeiten nicht trüben. Am Neujahrstag heißt es also, die Jacken bereit zu halten, die Regenschirme griffbereit und das neue Jahr willkommen zu heißen, komme was wolle!