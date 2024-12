Wir heißen Sie herzlich willkommen zum Wetterbericht für Santanyí. Lassen Sie uns gemeinsam auf Mallorca ins neue Jahr 2025 starten. Der 1. Januar verspricht ein gemäßigter Tag mit erfrischendem, leichtem Regen zu werden. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber in einem komfortablen Bereich, während der weiche Regen das Land nährt. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Details werfen.

Temperaturen: Eine angenehme Winterpalette

Als Meteorologen können wir vorhersagen, dass der kühlste Punkt des Tages eine minimale Temperatur von 11,93°C erreichen wird, während die maximale Temperatur bis auf 15,45°C ansteigt. Ein relativ milder Tag für einen Winter auf Mallorca. Im Einzelnen erwartet uns folgendes: Am frühen Morgen können wir mit 12,01°C rechnen. Bis zum Mittag steigt das Thermometer auf 15,31°C an, um dann am Nachmittag wieder leicht auf 13,13°C abzukühlen. In der Nacht werden die Temperaturen wieder auf 12,21°C sinken.

Gefühlte Temperaturen: Komfortables Thermometer

Richten wir nun unseren Blick auf die gefühlten Temperaturen. Diese werden morgens etwa 11,38°C betragen, tagsüber leicht auf 14,65°C ansteigen, nachmittags zu 12,59°C abkühlen und in der Nacht bei etwa 11,76°C liegen. Das sorgt für ein angenehmes Klima, um den ersten Tag des Jahres 2025 draußen zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Hauch frischer Luft

Neben den Temperaturen werden wir auch einen atmosphärischen Druck von 1029 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 67% haben. Der Wind wird stetig, aber sanft aus Richtung 87º wehen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 4,88 m/s und Böen, die bis zu 5,31 m/s erreichen können. Unter diesen Bedingungen ist es nicht überraschend, dass die Regenwahrscheinlichkeit hoch ist - sie beträgt 81% und die Wolkendecke soll nur etwa 4% ausmachen.

Wir hoffen, Sie genießen Ihren Tag in Santanyí trotz des erfrischenden Regens. Bleiben Sie trocken und genießen Sie den ersten Tag des Jahres!