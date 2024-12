Guten Tag! Hier ist Ihr Wetterbericht für heute, den 1. Januar 2025, in Santa Ponsa auf der schönen Insel Mallorca. Heute erwartet uns ein leichter Regen, ideal für angenehme Spaziergänge in der mit Blüten gesäumten Landschaft von Santa Ponsa. Mit einem Maximum von 15,97°C und einem Minimum von 11,2°C hat der Tag ein mildes Klima.

Überblick über die Temperaturen

Am Morgen liegen die Temperaturen bei relativ kühlen 11,37°C. Im weiteren Tagesverlauf steigen die Temperaturen dann auf 15,05°C an. Am Nachmittag sinken sie auf 14°C ab, bevor sie in der Nacht wieder auf 11,76°C fallen.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wie oben beschrieben sind, wird die gefühlte Temperatur etwas niedriger sein. Morgens fühlt es sich an wie 10,7°C, während der Tageshöchstwert bei 14,39°C liegt. Der Nachmittag bringt gefühlte 13,28°C, während die Nacht dann bei 11,11°C liegt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unsere Meteorologen berichten von einem Atmosphärendruck von 1029 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 68%, also recht feucht, was für diese Jahreszeit auf Mallorca normal ist. Ein frischer Wind weht mit durchschnittlich 4,57m/s aus Richtung 49° und Böen von bis zu 5,58m/s. Der Himmel bleibt zu 98% klar, was den Tag ideal macht, um die wunderschönen panoramischen Aussichten zu genießen, für die Santa Ponsa bekannt ist.

Regenwahrscheinlichkeit

Auch wenn die Wolkendecke nur 2% beträgt, gibt es eine Regenwahrscheinlichkeit von 36%. Vergessen Sie also nicht, einen Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie heute aus dem Haus gehen.

Das war der Wetterbericht für Santa Ponsa am heutigen 1. Januar 2025. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Tag!