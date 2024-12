Beginnen wir das neue Jahr 2025 mit unserer alltäglichen Wettervorhersage für den bezaubernden Ort Cala Rajada auf unserer wunderschönen Insel Mallorca. Heute ist der 01. Januar, und auch wenn es kein strahlender Sonnenschein ist, gibt Mallorca uns wieder einen Grund, die Schönheit der Natur zu schätzen. Die Bedingungen zeigen heute leichten Regen, perfekt für einen ruhigen und entspannten Beginn des neuen Jahres.

Temperaturprognose

Die heutige Temperatur in Cala Rajada wird relativ mäßig erwartet. Bei einer minimalen Temperatur von 12,86ºC und einer maximalen von 14,96ºC bleibt es durchweg kühl. Wir erwarten, dass die Temperatur am Morgen bei 12,86ºC liegt, am Mittag auf 14,91ºC ansteigt, am Nachmittag auf 13,86ºC sinkt und uns die Nacht mit 13,45ºC begrüßt.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Empfinden oder die "gefühlte" Temperatur kann von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Heute Morgen werden Sie eine gefühlte Temperatur von 12,24ºC erleben, während sie tagsüber auf 14,23ºC steigt, am Nachmittag auf 13,36ºC fällt und in der Nacht bei 12,99ºC liegt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre zeigt einen Druck von 1029 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 68%, die dieses Gefühl von Frische und Klarheit verstärkt, das wir hier auf der Insel so lieben. Der Wind wird heute mit 4,37m/s aus einer Richtung von 79º wehen, mit Böen, die eine Geschwindigkeit von 5,25m/s erreichen können. Mit einer Wolkendecke von 11% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 95% ist es an der Zeit, die regenfesten Jacken herauszuholen und das sanfte Plätschern des Regens auf den Blättern zu genießen.

Also, trotz des leichten Regens, genießen Sie den ersten Tag des Jahres 2025 und machen Sie das Beste aus unserem mallorquinischen Wetter! Bleiben Sie sicher und warm, während Sie dieses neue Jahr willkommen heißen, und denken Sie daran: Jeder Tag ist ein guter Tag auf unserer schönen Insel Mallorca.