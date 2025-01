Das neue Jahr ist da! Und wie wird das Wetter? Nach dem Jahreswechsel erwartet Mallorca gemäß dem staatlichen spanischen Wetteramt Aemet überwiegend stabiles Hochdruckwetter, wenngleich noch vereinzelte, instabile Phasen auftreten können. Laut den Meteorologen sind am Mittwoch wechselhafte Bewölkung und einige vereinzelte Regenschauer, besonders in der östlichen Inselhälfte, zu erwarten. Diese könnten stellenweise kräftiger ausfallen und mit Gewittern verbunden sein. Die Temperaturen bleiben weitgehend stabil bei 7 bis 17 Grad oder steigen leicht an. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Osten und Nordosten.

Für die meisten Inselbewohner bietet der Feiertag die Gelegenheit, bei angenehmen Wetterbedingungen Aktivitäten im Freien zu genießen, da die meisten Einheimischen und Residenten am 1. Januar nicht arbeiten müssen. Wer besonders mutig ist, könnte sogar das erste Bad im Meer wagen – eine Tradition, die an Neujahr immer mehr Anhänger findet. Die Wassertemperatur vor Mallorca liegt übrigens bei 15 Grad.

Ausblick auf den 2. und 3. Januar

Am Donnerstag, 2. Januar, wird sich das Wetter weiter beruhigen. Es ist überwiegend wenig bewölkt, wobei allenfalls in den frühen Morgenstunden vereinzelt leichte Schauer nicht ausgeschlossen sind. Nebel und Dunst könnten bis zum Vormittag anhalten. Die Temperaturen ändern sich kaum, während der Wind schwach bleibt und in der Nacht auf mäßig aus West- und Südwestwind übergeht.

Am Freitag, 3. Januar, zeigt sich erneut vorwiegend ein klarer Himmel, abgesehen von einigen Intervallen mit mittelhoher und hoher Bewölkung. Auch hier bleibt der Nebel bis zum Morgen präsent. Die Temperaturen steigen leicht an, während der Wind weiterhin schwach bis mäßig aus West- und Südwestwind weht. Es können Temperaturen von bis zu 18 Grad am Tag erreicht werden.

Blick auf das Wochenende

Auch am Wochenende bleibt es heiter bis wolkig. Am Samstag sind vorwiegend sonnige Abschnitte zu erwarten, mit nur wenigen Wolken. In den Morgenstunden kann es allerdings neblig bleiben. Die Temperaturen liegen dann bei 8 bis 18 Grad. Der Wind weht schwach aus West. Gleiches Bild am Sonntag: Viel Sonne, einige Wolken, stabile Temperaturen.