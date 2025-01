Wunderschönes Cala Millor empfängt den 25. Januar 2025 unter einem klaren Himmel, mit einer hervorragenden Wetterprognose, die sowohl Einheimischen als auch Touristen gefallen wird. Gerade im Winter ist das Wetter auf Mallorca ein Grund zur Freude, und dieser Tag wird keine Ausnahme sein. Beim Aufstehen erwarten uns 12,81ºC und eine Tageshöchsttemperatur von 17,29ºC.

Temperaturen: Eine frische Brise weht durch Cala Millor

Das Wetter lädt dazu ein, den Tag draußen zu verbringen und die Schönheiten von Cala Millor zu genießen. Am Morgen betragen die Temperaturen 13,04ºC, am Tag klettern diese auf 17,01ºC und am Nachmittag sinken sie auf angenehme 14,8ºC. Und selbst, wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, bleibt die Nacht mild bei 14,24ºC.

Gefühlte Werte: Hinaus in die Natur

Das Wetter mag auf dem Papier kühl aussehen, aber der wahrgenommene Temperaturwert, der auch Wind, Feuchtigkeit und andere Faktoren berücksichtigt, bietet einen vollständigeren Überblick. Morgens werden wir uns wie bei 12,41ºC fühlen, während der Tag mit gefühlten 16,33ºC versehen sein wird. Der Nachmittag zeigt gefühlte 14,16ºC, und die nächtliche Temperatur wird sich wie 13,6ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein klarer Tag mit einer frischen Brise

Die Atmosphärenbedingungen werden sich perfekt ergänzen. Der Atmosphärendruck beträgt 1017 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate 60%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 9,54m/s aus Richtung 229º wehen, und es könnten immer wieder Böen von bis zu 13m/s auftreten. Keine Wolken trüben den Himmel und auch die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Ein genuin schöner Tag voller Sonnenschein und mit einer sanften Brise erwartet uns also.