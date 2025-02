Ein frisches und feuchtes Wetter erwartet uns am heutigen Tag in Palma, Mallorca. Mit leichtem Regen und einer bedeckten Wolkendecke von 87% spielt das Wetter in seine typische winterliche Melodie. Aber lassen Sie sich nicht abschrecken, denn trotz des trüben Himmels bleibt die Schönheit von Palma unbestritten.

Temperaturverhältnisse durch den Tag Die Temperaturen variieren heute zwischen 7.97ºC und 13.14ºC, wobei der Tag über leichte Schwankungen aufweist. Der Morgen begrüßt uns mit milden 8.44ºC, während das Thermometer mittags auf bis zu 12.13ºC klettert. Am Nachmittag erwartet uns ein sanfter Rückgang auf 8.82ºC, und in der Nacht wird es mit 8.1ºC angenehm kühl. Das gefühlte Wetter heute Das "thermische Gefühl", wie wir Meteorologen es gerne nennen, ist ein bisschen niedriger als die tatsächlichen Temperaturen. Morgens werden Sie ein Kältegefühl von etwa 7.13ºC spüren. Im Laufe des Tages steigt das gefühlte Thermometer auf bis zu 11.1ºC und fällt nachmittags auf 6.71ºC. Die Nacht bleibt mit einem gefühlten Wert von 6.63ºC ziemlich konstant. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Atmosphäre spielt heute mit einem Druck von 1019 hPa, was eine normale Wetterbedingung anzeigt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65%, also denken Sie daran, Ihre Regenschirme griffbereit zu halten! Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.97m/s aus der Richtung 1º und könnte in Böen bis zu 6.56m/s erreichen. Das ergibt insgesamt eine sehr hohe Regenwahrscheinlichkeit von 97%. Also packen Sie Ihren Regenschirm ein, lassen Sie sich von dem leichten Regen nicht die Laune verderben und genießen Sie die winterliche Schönheit von Palma. Bleiben Sie sicher und warm in diesem wechselhaften Wetter!