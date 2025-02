Das Wetter in Alcúdia begrüßt Einheimische und Besucher mit einem leichten Schauer am 2. Februar 2025. In der malerischen Mallorca-Stadt wird eine charakteristische Mischung aus milden Temperaturen und leichtem Regen erwartet. Mit geringen Temperaturschwankungen und einer hohen Regenwahrscheinlichkeit von 99% sollten sich die Bewohner auf einen nassen Tag einstellen.

Temperaturen im Detail Die Vorhersagen signalisieren gemäßigte Temperaturen für den Tag. Die minimale Temperatur wird voraussichtlich etwa 10,46ºC betragen, während das Hoch auf 11,9ºC klettern soll. Der Morgen beginnt mit erwarteten 11,11ºC und steigt am Tag voraussichtlich auf 11,85ºC an. Der Nachmittag kühlt dann auf 10,46ºC ab und in der Nacht werden etwa 11,57ºC erwartet. Gefühlte Temperaturen Die Thermik wird die Temperaturen etwas anders erscheinen lassen. Am Morgen erwarten wir ein thermisches Gefühl von etwa 10,16ºC , während tagsüber gefühlte 11ºC zu spüren sein werden. Am Nachmittag wird das Thermometer einen vermeintlichen Rückgang auf 9,55ºC anzeigen, und nachts wird das gefühlte Thermometer bei etwa 10,71ºC liegen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Der atmosphärische Druck soll bei 1019 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird voraussichtlich um 73% schwanken. Die Bewohner von Alcúdia spüren eine sanfte Brise mit einer Geschwindigkeit von 8,5m/s aus Richtung 358º, gepaart mit möglichen Böen von bis zu 9,39m/s. Zudem sind die Himmel über Alcúdia mit einer 97-prozentigen Wolkendecke ganz schön bedeckt. Zusammenfassend: Die Bewohner von Alcúdia können sich auf einen kühlen, feuchten Tag mit leichtem Regen gefasst machen. Trotz der Vielfalt des Wetters bleibt die unwiderstehliche Schönheit von Alcúdia stets bestehen. Bleiben Sie sicher und halten Sie einen Regenschirm bereit!