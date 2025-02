Im Paradies von Cala Millor hat das Wetterheute eine etwas kühlere Wendung genommen. Erwartet wird ein Tag mit leichtem Regen, begleitet von einer milden Temperaturspanne zwischen 9,93°C und 11,7°C. Doch machen Sie sich keine Sorgen, der Regen soll die Schönheit dieser küstlichen Ecke Mallorcas nur unterstreichen. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Vorhersage für heute werfen.

Temperaturverlauf durch den Tag

Der Tag in Cala Millor startet mit einer morgendlichen Temperatur von 10,96°C. Diese steigt dann voraussichtlich im Tagesverlauf auf 11,47°C. Auf den Nachmittag hin sinkt die Temperatur dann erneut leicht auf 10,58°C und hält sogar in die Nacht hin an bei 10,53°C. Trotz des leichten Regens, bleibt es also durchaus mild hier auf unserer schönen Insel.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Unser Wettersinn ist oft trickreicher als die reinen Zahlen. Das thermische Gefühl, das wir tagsüber erleben, wird leicht unter den gemessenen Werten liegen. Morgens fühlt es sich an wie 9,86°C, tagsüber wie 10,53°C, am Nachmittag wie 9,57°C und in der Nacht wie 9,65°C. Vergessen Sie also nicht, Ihre Jacke mitzunehmen, wenn Sie einen Spaziergang am Strand planen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt heute bei 1019 hPa, gepaart mit einer Luftfeuchtigkeit von 71%. Der Wind wird dabei mit einer Geschwindigkeit von 7,78m/s aus Richtung 348º wehen und in Böen auf bis zu 9,5m/s ansteigen. Die Wolkendecke liegt bei beträchtlichen 92%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 89% recht hoch.

Auch wenn es sich nach einem eher grauen Tag in Cala Millor anhört, lassen Sie sich den Tag nicht verderben. Genießen Sie den Regen, die frische Luft und das wundervolle Panorama, das sich Ihnen hier auf Mallorca bietet. Denn, wie wir alle wissen, nach dem Regen kommt immer wieder die Sonne. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag, ob mit oder ohne Regen.