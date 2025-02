In Port d'Andratx auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet uns heute, am 2. Februar 2025, ein Tag mit mäßigem Regen. Das Wetter wird wohl eher kühl und nass sein, aber typisch für diese Jahreszeit. Trotzdem bietet uns die atemberaubende Umgebung immer noch die Möglichkeit, den Winter auf Mallorca zu genießen.

Temperaturentwicklung über den Tag

Die aktuelle Wetterprognose verspricht, dass die maximale Temperatur heute bei 12,41°C liegen und auf eine minimale Temperatur von 10,05°C sinken wird. Am Morgen können wir mit einer Temperatur von etwa 11,48°C rechnen, während sie tagsüber auf 12,37°C klettern wird. Am Nachmittag wird erwartet, dass die Temperatur auf rund 11,64°C fällt und in der Nacht wieder auf 11,48°C steigt.

Das gefühlte Wetter

Trotz der ähnlichen Temperaturen um die 11 Grad, wird das gefühlte Wetter etwas anders sein. Morgens können wir mit einem thermischen Gefühl von 10,51°C rechnen, während es tagsüber auf 11,36°C und nachmittags auf 10,61°C steigen wird. In der Nacht wird es wieder etwas kühler und das gefühlte Wetter wird auf etwa 10,46°C fallen.

Details zum Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit können das Wetterempfinden beeinflussen. Heute können wir einen atmosphärischen Druck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 65% erwarten. Der Wind wird zudem eine Geschwindigkeit von 8,44 m/s aus Richtung 6° aufweisen und es könnten Böen von bis zu 10,08 m/s auftreten.

Zieht man all diese Faktoren in Betracht, sollte man besser die Regenjacke und den Schal nicht vergessen, wenn man heute in Port d'Andratx unterwegs ist. Mit einer Wolkenbedeckung von 87% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% ist es definitiv ein Tag, um gemütlich drinnen zu bleiben und den Regen zu genießen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag, ungeachtet des Wetters!