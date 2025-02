Die malerische Gemeinde Santanyí auf der Insel Mallorca erlebt heute, am 2. Februar 2025, eine moderate Abkühlung. Mit leichtem Regen und Temperaturen, die zwischen 8.72°C und 12.38°C variieren, erwartet die Bewohner und Besucher von Santanyí ein gemäßigt kühler und feuchter Tag. Die vorhergesagten Temperaturen über den Tag verteilt, das thermische Gefühl und Informationen über Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit finden Sie im Folgenden detailliert.

Tägliche Temperaturverteilung

Der Morgen beginnt in Santanyí mit zarten 9.68°C, die sich bis in den Tag hinein auf 12.38°C steigern. Die Temperaturen fallen am Nachmittag leicht auf 9.83°C und erreichen nach Sonnenuntergang ein angenehm mildes 8.93°C. Eine ideale Witterung, um den Tag trotz der Kälte im Freien zu genießen, natürlich mit angemessener Kleidung!

Das wärmt das Herz: Gefühlte Temperaturen

Auch wenn uns das Thermometer genaue Zahlen liefert, wissen wir alle, das es auf das gefühlte Temperatur ankommt. Am Morgen werden Sie ein mildes 7.07°C spüren, das mittags auf 11.42°C ansteigt. Der Nachmittag bringt ein thermisches Gefühl von 7.38°C und die Nacht schließt den Tag mit kühlen 6.7°C ab. Also, holen Sie den warmen Tee und die Kuscheldecke raus und genießen Sie den winterlichen Tag in Santanyí.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: ein umfassendes Bild

Um den Zustand unseres Wetters vollständig zu erfassen, betrachten wir auch die atmosphärischen Parameter. Der Atmosphärendruck beträgt 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei einem gemäßigten 67%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.64 m/s aus Richtung 358° und erreicht in Böen sogar 9.03 m/s. Die Wolkendecke ist mit 95% ziemlich dicht und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 93%. Kurzum, es ist ein stürmischer, regnerischer und wolkiger Tag in unserer schönen Stadt Santanyí.