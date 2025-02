Am heutigen 2. Februar 2025 begrüßen wir die Bewohner und Gäste von Santa Ponsa mit mäßigem Regen und kühlen Temperaturen. Ein unaufhörlicher weicher Regenfaden macht seine sommerlichen Fluchten spürbar und belebt damit die mallorquinische Landschaft. Klare Botschaften von erneuerbaren Winden machen einen Spaziergang trotz Regen zu einem angenehmen Erlebnis. Machen Sie sich mit uns auf den Weg durch die aktuelle Wettervorhersage.

Mit Blick auf die Temperaturen

Achtung, liebe Wetterfreunde! Obwohl der Regen dominant ist, bleiben wir in Bezug auf das Thermometer optimistisch. Die minimale Temperatur liegt heute bei 9.15ºC und die maximale erreicht die 12.65ºC.. Am frühen Morgen können Sie mit milden 10.03ºC rechnen, während die Temperatur im Laufe des Tages auf 12.45ºC klettert. Am Nachmittag fällt das Thermometer auf 10.25ºC, bevor es in die Nacht absinkt und ein Frischewert von 9.73ºC erreicht.

Was das Gefühl der Temperaturen betrifft

Was die tatsächliche Wahrnehmung von Kälte und Wärme anbelangt, so sollten wir uns auf eine eher kühle Stimmung einstellen. Morgens spüren wir etwa 9.05ºC, bevor die gefühlte Temperatur auf 11.4ºC tagsüber ansteigt. Mit Einbruch des Nachmittags sinkt das gefühlte Thermometer auf 9.21ºC und schließlich werden wir in der Nacht einen kühlen 8.28ºC wahrnehmen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Nicht zu vergessen sind die Begleiter dieser Landschaft: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Wir haben einen stabilen atmosphärische Druck von 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 63%. Der Wind macht mit einer Geschwindigkeit von 6.93m/s aus Richtung 3º seinen markanten Charakter bemerkbar und bringt Böen von bis zu 8.95m/s mit. Eine Wolkendecke von 78% und eine Regenwahrscheinlichkeit von absoluten 100% ergänzen das Bild eines echten Regentages auf unserer wunderschönen Insel Mallorca.

Nehmen Sie sich einen Regenschirm mit, goßen Sie die frische Luft und machen Sie das Beste aus diesem feuchten Tag in Santa Ponsa.