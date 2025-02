Teilen Sie uns mit, dass die Vorbereitungen für den kommenden Tag in Cala Rajada getroffen werden, da das Wetter von leichtem Regen geprägt sein wird. Die Temperaturen sind in einem milden Bereich, während sich die Gefühlstemperaturen kaum von den tatsächlichen unterscheiden. Der Wind spielt ebenfalls seine Rolle in dem heutigen Wettergeschehen, mit Geschwindigkeiten, die sich etwa in der mittleren Skala bewegen. Weitere Details finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Temperaturen des Tages Die Temperaturen werden morgens 11.48ºC erreichen und im Laufe des Tages auf 11.83ºC steigen, um am Nachmittag leicht auf 11.7ºC zu fallen. Die nächtliche Abkühlung wird minimal sein, mit einem erwarteten Wert von 11.6ºC. Die Variabilität der Temperaturen ist also gering, was typisch für die Winterzeit auf der Insel ist. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen sind sehr nahe an den tatsächlichen Werten. Morgens werden Sie 10.43ºC spüren, während es im Laufe des Tages auf 10.9ºC steigt. Nachmittags und abends wird es mit 10.75ºC und 10.77ºC etwa gleich bleiben. Dieses enge Verhältnis zwischen gefühlten und tatsächlichen Temperaturen deutet auf eine relativ niedrige Luftfeuchtigkeit hin. Atmosphärenbedingungen Der atmosphärische Druck wird bei 1019 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit 70% beträgt. Der Wind wird eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 8.53m/s aus Richtung 351º haben, mit Böen, die bis zu 9.45m/s erreichen können. Die Wolkendecke bleibt dicht bei 93%, und die Möglichkeit eines leichten Regenschauers liegt bei 94%. Schützen Sie sich und bleiben Sie trocken, wenn Sie in die schönen Straßen von Cala Rajada gehen, und genießen Sie die friedliche Winterstimmung auf Mallorca.