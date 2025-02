Herzlich willkommen, Mallorca-Liebhaber! Wir haben heute für Sie eine ausführliche Wettervorhersage für Palma am 03. Februar 2025. Auf dem Plan steht leichter Regen und kühle Temperaturen - aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken! Die "Perle des Mittelmeers" hat auch bei leichtem Nieselregen ihren ganz eigenen Zauber.

Tagestemperaturen auf Mallorca

Unser geliebtes Palma erwartet heute minimale Temperaturen von 8.44°C und maximalen Höchstwerten um die 15.1°C. Der Morgen startet dabei mit kühlen 9.71°C, wärmt sich im Tagesverlauf auf bis zu 14.92°C auf, bevor es am Nachmittag mit 9.93°C wieder etwas abkühlt. In der Nacht halten Sie am besten Ihre Decken bereit, denn es werden kühlere Temperaturen um die 8.44°C erwartet.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Trotz der gemessenen Werte wird es sich wahrscheinlich etwas anders anfühlen. Der Thermometer mag zwar 9.71°C anzeigen, doch Ihr Körper könnte morgens eine Temperatur von etwa 8.25°C wahrnehmen. Während des Tages wird es sich eher wie 13.93°C anfühlen, und am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 8.64°C. In der Nacht hüllen Sie sich besser warm ein - es könnte sich anfühlen, als ob es 7.1°C sind.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Palma

Windjacke und Schirm könnten heute nützlich sein! Der atmosphärische Druck liegt bei 1023 hPa, und die Luftfeuchtigkeit bei rund 56%. Ein erfrischender Wind weht mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 5.13m/s aus Richtung 336°, und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 8.47m/s erreichen. Auch wenn es heute leicht regnet und die Temperaturen etwas niedriger sind, hat Palma immer noch viel zu bieten. Statten Sie den lokalen Cafés und Museen einen Besuch ab, oder schlendern Sie einfach durch die wunderschönen, historischen Gassen der Stadt. Egal, wie das Wetter ist - in Palma gibt es immer etwas zu erleben!