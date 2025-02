Die Erhabenheit der Serra de Tramuntana wird diesem Dienstag, den 3. Februar 2025, durch ein bedeutendes meteorologisches Phänomen unterstrichen: leichter Regen in Sóller, der idyllischen mallorquinischen Stadt. Trotz der Wolkendecke von 0% ist die Regenwahrscheinlichkeit bei 99%, was definitiv auf rege Niederschläge hindeutet.

Thermometer zeigt an: Eine moderate Kälte

Bewaffne dich am besten mit warmer Kleidung, denn der Thermometer bietet eine minimale Temperatur von 8.11ºC und eine maximale von 13.2ºC. Der Tag startet bei kühlen 9.17ºC, erreicht dann seinen Höhepunkt mit 13.11ºC und kühlt am Nachmittag auf 8.64ºC ab. Wenn die Dunkelheit hereinbricht, flüchtet die Wärme gänzlich und lässt eine Temperatur von 8.11ºC zurück.

Die Haut fühlt: Winterliche Frische

Ziehe dich warm an, denn das thermische Gefühl lädt dazu ein. Morgens landen wir bei 7.32ºC, bevor wir mittags bis auf 12.17ºC emporsteigen. Am Nachmittag sinkt das empfundene Thermometer wieder auf 6.67ºC und in der Nacht werden kühle 6.15ºC erwartet.

Optimale Wetterbedingungen: Leichter Wind und moderate Luftfeuchtigkeit

Die Wetterbedingungen bleiben durchaus angenehm mit einem atmosphärischen Druck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 65%. Ein leichter Wind weht mit 3.8m/s aus 28º und sorgt für gelegentliche Böen von 5.52m/s. Obwohl der Regen das Hauptaugenmerk des Tages ist, sind diese Parameter ideal um dich warm zu halten und die wunderschöne Natur auf Mallorca zu genießen.

Alles in allem - die Inseln erwachen unter einem Regenschauer. Zieh eine warme Jacke an, schnapp dir einen Regenschirm und lass dich von der melancholischen Schönheit eines regnerischen Tages in Sóller faszinieren. Und wie immer - bleib sicher und warm!