Was für eine Woche! Nach einigen außergewöhnlich warmen Tagen bringt das Wetter in Alcúdia auf Mallorca nun eine erfrischende Veränderung - einen leichten Regen! Es wird eine völlige Abwechslung von den allergischen Störungen, die die fliegenden Pollen des Frühlings verursachen können. Es ist ein perfekter Tag, um drinnen zu bleiben und sich eine wohlverdiente Tasse heißen Kaffee zu gönnen.

Die Temperaturen: Frischer Beginn des Monats

Die Wintertemperaturen sind auf Mallorca mild und das ist heute nicht anders. Die mindest erwartete Temperatur liegt bei 11.04ºC und die höchste bei 13.33ºC. Der Morgen startet sanft mit 11.96ºC, es wird tagsüber etwas wärmer mit 13.29ºC, gefolgt von einem kühleren Nachmittag bei 11.63ºC und endend mit einem perfekten Inselabend mit 11.04ºC.

Das thermische Gefühl: Erhalt der Kühle

Das Wetter kann uns manchmal täuschen - was wir fühlen, ist nicht immer die tatsächliche Temperatur! Das thermische Gefühl, ein wesentlicher Faktor für unseren Komfort, wird morgens bei 11.25ºC liegen und tagsüber seinen Höhepunkt bei 12.37ºC erreichen. Der Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung auf 10.62ºC, und in der Nacht sinkt das Gefühl auf 9.98ºC. Vergessen Sie also nicht, Ihren leichten Pullover mitzubringen!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Perfekt, um drinnen zu bleiben

Bei einem respektablen Atmosphärendruck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 65% werden Sie den erfrischenden Geruch nach Regen spüren, bevor die ersten Tropfen fallen. Der Luftdruck ist typisch für diese Jahreszeit und perfekt für einen Tag zu Hause. Der Wind ist mit 8.94m/s in Richtung 19º und Böen von bis zu 11.16m/s recht aktiv. Trotz einer Wolkendecke von nur 8% ist die Regenwahrscheinlichkeit 100%. Also lassen Sie den Regenschirm zu Hause - es ist besser, wenn Sie drinnen bleiben und die Natur von der Wärme Ihres Zuhauses aus genießen.