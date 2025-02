Der Tag in Cala Millor präsentiert sich mit mäßigem Regen und einer ausgeglichenen Temperaturspanne von angenehmen 10.48ºC bis zu 12.66ºC. Die besondere Kombination aus klimatischen Variablen lässt uns einen aufschlussreichen und diversifizierten Tag erwarten, an dem die Wolken das Sagen haben. Trotz des Regenwetters flüstert uns der Wind die betörende Melodie der Natur in die Ohren. Doch schauen wir genauer hin.

Die Temperaturen im Detail Der kühle Morgen in Cala Millor begrüßt uns mit 11.6ºC und leitet den Tag ein, der sich mit einem Höhepunkt von 12.66ºC am Tag präsentiert. Die Temperaturen kühlen sich am Nachmittag auf 11ºC ab und erreichen in der Nacht ihren Tiefpunkt bei 10.48ºC. Ein unbeständiger, aber milder Tag erwartet uns. Wie fühlt sich das Wetter an? Die gefühlten Temperaturen unterstreichen die milden klimatischen Bedingungen, die Cala Millor diesen Tag erleben wird. Sie werden morgens 10.8ºC , tagsüber 11.68ºC, nachmittags 10.04ºC und nachts 9.52ºC sein. Es ist also ratsam, die passende Kleidung für diesen feucht-fröhlichen Tag bereit zu halten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wir können einen Atmosphärendruck von 1023 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 65% erwarten. Diese klimatischen Eigenschaften versprechen eine konstante, aber wohl dosierte Frische, die dieses Wettergeschehen abrundet. Der Wind wird mit 10.68m/s wehen, und Böen von 12.74m/s werden auftreten. Die Windrichtung mit 6º könnte für Segler und Surfer von Interesse sein. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%, und die Wolkendecke ist mit 0% klar definiert. Ein Tag voller Regen und milder Temperaturen wartet auf Cala Millor. Trotz des regnerischen Wetters hat der Tag auch seine schönen Seiten. Packen Sie also Ihre Regenjacke ein und genießen Sie den Tag. Bleiben Sie gesund und munter.