In der idyllischen Bucht von Cala Rajada empfängt uns der erste Februartag des Jahres 2025 mit typisch mallorquinischen Witterungsbedingungen. Trotz des leichten Regens, der den Tag begleiten wird, behalten die Temperaturen ihren milden winterlichen Charakter. Mit minimalen Temperaturwerten von 11,69 ºC und maximalen von 12,86 ºC bleibt das Wetter auf der beliebten Baleareninsel angenehm kühl. Ein perfekter Tag für eine entspannte Pause vom Trubel des Alltags bei uns in Deutschland.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Wer den Morgen in Cala Rajada begrüßen möchte, kann dies bei voraussichtlich angenehmen 12,41 ºC tun. Am Tag erwartet die Besucher dann eine milde Temperatur von 12,64 ºC, während der Nachmittag etwas kühler mit 11,9 ºC erwartet wird. Auch in der Nacht zeigt das Thermometer angenehme 11,7 ºC, optimal um den Tag am Meer mit einem entspannten Abendessen ausklingen zu lassen.

Gefühlte Temperaturen - Kalte Nase trotz milder Werte?

Trotz dieser milden Temperaturen ist es wichtig, das mit den Temperaturwerten das gefühlte Wetter zu betrachten. Am Morgen erwarten uns gefühlte 11,64ºC , welche sich im Laufe des Tages auf 11,74ºC erhöhen. Am Nachmittag ist ein Rückgang auf 11ºC spürbar, bevor die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 10,73ºC sinkt. Dank einer Regenwahrscheinlichkeit von 100 % sollte der Regenschirm also stets in der Nähe bleiben.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Weitere Faktoren für das heutige Wetter

Aber auch andere Aspekte spielen eine Rolle in der Wettervorhersage für Cala Rajada. Der atmosphärische Druck wird bei einem Wert von 1023 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 68 %. Dabei kann der Wind mit einer Geschwindigkeit von 11,58 m/s aus einer Richtung von 7º wehen. Starke Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 13,14 m/s sind zu erwarten, welche dem Tag einen frischen Wind verleihen. Die Wolkendecke bleibt mit 0 % unberührt und sorgt damit trotz Regen für eine potenzielle Sicht auf den berühmten Sternenhimmel Mallorcas.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Februartag in Cala Rajada, trotz des leichten Regens. Genießen Sie die winterliche Atmosphäre auf Mallorca in vollen Zügen. Bleiben Sie stets informiert - Hier bei uns, Ihre zuverlässige Quelle für Wetterinformationen.