Die Serra de Tramuntana auf Mallorca hat sich am vergangenen Wochenende in ein weißes Winter-Wunder-Land verwandelt. Ab Samstag schneite es ab einer Höhe von 1300 Metern, sodass die Gipfel am Sonntag bis zu zehn Zentimeter hoch mit dem weißen Puder bedeckt waren. Am Montag war Schnee noch zu sehen, doch er schmolz bereits wieder.

Der Geograf und Leiter der Wetterstation des Puig Major, Alberto Darder, wies darauf hin, dass dies der stärkste Schneefall in zwei Jahren gewesen ist. Das ist im Endeffekt optimal für die Insel. Wenn der Schnee schmilzt, werden die ohnehin kargen Wasserreservoirs der Stauseen wieder ein wenig aufgefüllt werden. pic.twitter.com/u1Fnrw28Z2 — Alberto Darder Rosell ❄🌨 (@albertdarder) February 1, 2025 Der staatliche Wetterdienst Aemet kündigte für Montag, den 3. Februar vereinzelte Regenfälle bei teilweise bedecktem Himmel an. Der Wind weht leicht bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Von Schnee wird also erst einmal nichts mehr zu sehen sein. Die Temperaturen bleiben unverändert bei maximal 16 Grad. Abends kann das Quecksilber bis auf die Fünf-Grad-Marke sinken. Am Dienstag wird ebenso ein leicht bewölkter Himmel erwartet. Abends wird es kälter, in Sa Pobla und Palma nur vier Grad. Die Tagestemperaturen sollen dafür bei maximal 18 Grad in Palma minimal wärmer werden. Der Wind weht leicht bis mäßig aus Nord und Nordost. Auch am Mittwoch bleibt der Himmel leicht bewölkt, die Sonne kommt jedoch immer wieder durch. Die Temperaturen bleiben unverändert.