Ein klares Himmelsbild zeichnet sich für den 4. Februar 2025 in Palma ab und lädt ein, das angenehme Wetter Mallorcas zu genießen. Mit minimalen Temperaturen von 7.6ºC und einem Höchstwert von 15.2ºC erwarten uns durchgehend milde Temperaturen über den gesamten Tag. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt dabei bei null, während uns eine dünne Wolkendecke von lediglich 1% den Blick auf einen fast schon wolkenlosen Himmel ermöglicht.

Temperaturentwicklung über den Tag

Der Tag beginnt mit einem erwarteten Temperaturwert von 7.6ºC am Morgen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf angenehme 14.93ºC, bevor sie am Nachmittag auf 10.3ºC und schließlich nachts auf 8.93ºC absinkt. Ein Tag, der sich ideal für ausgedehnte Spaziergänge oder das Genießen der mallorquinischen Sonne anbietet.

Gefühlte Temperaturen

Für diejenigen unter uns, die sich eher auf das gefühlte Klima verlassen, sind die Vorhersagen ebenso angenehm: Morgens werden wir uns bei einer gefühlten Temperatur von 6.42ºC noch warm anziehen wollen. Tagsüber erwarten uns jedoch gefühlte 13.81ºC, die sich nachmittags auf 9.42ºC abkühlen, bevor die Nacht mit einer gefühlten Temperatur von 8.24ºC hereinbricht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die heutigen Bedingungen präsentieren einen stabilen Atmosphärendruck von 1027 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 51 %. Damit bleibt das Wetter trocken und mit einem leichten, angenehmen Wind von 2.33 m/s bei Böen von bis zu 2.37 m/s, ist es ein perfekter Tag, um die Schönheit Palmas zu entdecken. Der Wind weht dabei aus einer Richtung von 32º.

Somit ist der 4. Februar 2025 in Palma ein Tag, den man am besten im Freien genießt. Packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und lassen Sie sich von dem milden, fast schon frühlingshaften Wetter in Palma verzaubern.