Guten Tag liebe Leserinnen und Leser. Unser Fokus heute richtet sich auf das Wetter in Sóller für den 4. Februar 2025. Es wird ein Tag mit klarem Himmel erwartet, der uns einen herrlichen Panoramablick auf die malerische Landschaft von Sóller ermöglicht. Beginnen wir mit den Details der Wettervorhersage und nutzen Sie diese, um Ihre Aktivitäten bestens zu planen.

Die Temperaturen des Tages

Die Frische der Morgenluft in Sóller kann einen erfrischenden Start in den Tag ermöglichen, da wir morgens 7.34ºC erwarten. Im Laufe des Vormittags wird die Temperatur jedoch auf eine angenehme Höhe von 14.58ºC ansteigen. Am Nachmittag, wenn die Sonne nachlässt, sinkt die Temperatur auf 9.25ºC, was eine gemäßigte Kälte verspricht. Und für die Nachtstunden ist mit einer erträglichen 8.36ºC zu rechnen.

Die gefühlten Temperaturen

Wie wir wissen, kann das thermische Gefühl manchmal von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Daher wird das thermische Gefühl morgens bei etwa 5.44ºC liegen, während es tagsüber auf 13.45ºC ansteigt. Am Nachmittag hält das thermische Gefühl bei 9.25ºC und in der Nacht wird es bei etwa 7.86ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt wollen wir noch auf den atmosphärischen Druck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind eingehen. Der Luftdruck wird 1027 hPa betragen und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%. Der Wind wird von Norden her wehen mit einer Geschwindigkeit von 3.5m/s und Böen bis zu 4.44m/s. Es wird ein Tag mit nur 3% Bewölkung und keiner Regenwahrscheinlichkeit sein.

Wir hoffen, dass Sie diesen sonnigen und klaren Tag in Sóller in vollen Zügen genießen können. Bleiben Sie sicher und passen Sie auf sich auf!