Gute Nachrichten für die Bewohner und Besucher von Alcúdia! Der heutige 4. Februar wurde von unserer verlässlichen Meteorologie-Prognose als ein Tag kristallklaren Himmels und milden Temperaturen angekündigt. Der charmante Ort auf unserer geliebten Insel Mallorca zeigt sich heute von seiner besten Seite.

Meandernde Temperaturen

Die Temperaturen für heute sind für Februar durchaus angenehm und liegen klar im unteren zweistelligen Bereich. Wir beginnen den Morgen mit erfrischenden 10.93ºC und steigen in der Tagesmitte, unserem warmsten Moment, auf behagliche 13.75ºC an. Am Nachmittag, wenn die Sonne langsam ihre Kraft verliert, sinken wir auf milde 11.48ºC ab und gehen mit 11.09ºC in die Nacht.

Thermisches Gefühl

Wie wir wissen, ist das Thermometer nicht immer ein verlässlicher Indikator für unser Komfortlevel, denn das gefühlte Klima nimmt mehrere Faktoren in Betracht. Heute Morgen fühlen sich unsere 10.93ºC tatsächlich eher nach 9.98ºC an. Ähnlich verhält es sich tagsüber, wenn wir zwar 13.75ºC auf dem Thermometer sehen, uns aber eher nach 12.88ºC fühlen. Am Nachmittag und in der Nacht liegt das thermische Gefühl bei 10.64ºC bzw. 10.19ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber genug von den Gradzahlen! Lassen Sie uns über die weiteren Wetterkomponenten reden. Der Atmosphärendruck hält sich heute bei stabilen 1027 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 65%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.21 m/s aus der Richtung 2º und könnte in Böen bis zu 6.32 m/s erreichen. Unser Himmel ist quasi wolkenfrei mit lediglich 3% Wolkendecke und die Regenwahrscheinlichkeit ist auf 0 festgelegt. Also ein klarer Himmel und besten Bedingungen für einen schönen Wintertag auf unserer wunderbaren Insel.

Egal, ob Sie Einheimischer oder Besucher, Urlauber oder Geschäftsreisender sind, genießen Sie das herrliche Wetter von Alcúdia und den klaren Himmel über Mallorca. Bleiben Sie uns treu und kommen Sie morgen wieder vorbei für Ihre nächste Wettervorhersage!