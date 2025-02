Liebe Leserinnen und Leser, die Vorhersage für unseren geliebten Cala Millor verspricht am 04. Februar 2025 ein bezauberndes Wetter. Ein klarer Himmel erwartet uns und die Temperaturen liegen dabei zwischen 10.03ºC und 13.18ºC. Ein idealer Tag, um die Schönheit dieses paradiesischen Ortes in vollen Zügen zu genießen. Bereiten Sie sich also auf einen herrlichen Tag in Cala Millor vor und vergessen Sie nicht, genug Sonnencreme aufzutragen und genügend Wasser zu trinken.

Detailierte Temperaturprognose Der Morgen startet mit einer Temperatur von 10.11ºC, und das Thermometer steigt bis Mittag auf 13.12ºC. Nach einem gemütlichen Mittagessen erwarten uns für den Nachmittag 11.1ºC - ideal für einen Spaziergang am naturbelassenen Strand von Cala Millor. Die Nacht bleibt dann mit 10.65ºC temperaturtechnisch mild. Gefühlte Temperaturen in Cala Millor Die bloßen Zahlen können manchmal trügen - deshalb schauen wir uns nun die gefühlten Temperaturen an. Morgens fühlt es sich mit 9.11ºC ein wenig kühler an als es tatsächlich ist. Tagsüber erleben wir ein angenehmes Thermometergefühl von 12.16ºC, während es am Nachmittag auf 10.17ºC abkühlt. Auch die Abendstunden halten sich mit einer gefühlten Temperatur von 9.73ºC im angenehmen Bereich. Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Windrichtung Die weitere Wetterlage in Cala Millor wird von einem stabilen atmosphärischen Druck von 1027 hPa bestimmt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 64% bleibt das Klima angenehm auf der Haut. Der Wind weht mit einer moderaten Geschwindigkeit von 6.49m/s aus Richtung 15º; dabei sind Böen von 7.24m/s zu erwarten. Die Wolkendecke ist mit 4% gering und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 - somit steht einem sonnigen Tag nichts im Wege. Somit verspricht uns der 04. Februar 2025 in Cala Millor ein schönes klarer Himmelszelt sowie angenehme Temperaturen, die ideal sind, um die vielfältigen Freizeitangebote dieses charmanten Ortes zu erkunden. Sicherlich wird es ein erholsamer Tag. Bleiben Sie uns treu und genießen Sie das beständige Inselleben in vollen Zügen.