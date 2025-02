Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, heute berichten wir Ihnen über das Wetter in Port d'Andratx am kommenden 4. Februar. Laut unserer Vorhersage erwartet uns ein Tag mit nur wenigen Wolken. Die Temperaturen schwanken zwischen erträglichen 11,58ºC in den Morgenstunden, auf die wir uns am meisten freuen, bis zu milden 14,06ºC im Tagesverlauf. Der Wind wird mäßig sein, ideal zum Segeln ohne großen Aufwand. Fragen Sie sich nun, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlt? Wir haben auch diese Information für Sie!

Fluktuation der Temperaturen

Die minimal erwartete Temperatur für den 4. Februar liegt bei 11.58ºC und wird uns in den Morgenstunden begleiten. Im Laufe des Tages erwarten wir eine maximale Temperatur von 14,06ºC. Spezieller betrachtet, wird es tagsüber 13,7ºC warm, während wir am Nachmittag eine leicht unter 12,81ºC liegende Temperatur und am Abend 12,22ºC haben werden.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Die gefühlte Temperatur, auch Wind Chill-Faktor genannt, gibt an, wie das Wetter auf der Haut tatsächlich empfunden wird. Für den Morgen sind es etwa 10,52ºC, tagsüber fühlt es sich an wie 12,69ºC und am Nachmittag sind es ungefähr 11,95ºC. Während der Nacht empfinden wir die Temperatur mit 11,33ºC als immer noch recht mild.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Es erwartet uns ein recht trockener Tag mit einer Luftfeuchtigkeit von nur 60%. Der Atmosphärendruck liegt konstant bei 1027 hPa, was für gute und stabile Wetterbedingungen spricht. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5m/s in Richtung 31º mit Böen, die bis zu 5.66m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt nur 13%, so dass wir uns auf einen überwiegend sonnigen Tag freuen können.

Und sollte sich tatsächlich mal eine Wolke in den Himmel verirren, macht Euch keine Sorgen! Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0, also stellt Euren Regenschirm ruhig wieder in die Ecke zurück. Wir freuen uns auf einen wunderschönen und klaren Tag in Port d'Andratx. Bleibt gesund und genießt das schöne Wetter.