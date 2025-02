Am 04. Februar können sich die Einwohner und Besucher von Santanyi auf Mallorca auf einen Tag mit klarem Himmel freuen. Dank der umfassenden Wetterinformation, die wir für Sie zusammengestellt haben, können Sie Ihren Tag perfekt planen und wissen immer, was Sie von Mutter Natur erwarten können. Dabei ist das Thermometer die gesamte Zeit in action - mit einer Mindesttemperatur von 8,49ºC und einer Maximaltemperatur von 14,73ºC. Doch dem Thermometer alleine sollte man nicht trauen. Lassen Sie uns tiefer in die Details der Wettervorhersage einsteigen.

Überblick der Temperaturen Die Temperaturen in Santanyí variieren im Laufe des Tages. In den Morgenstunden können Sie mit angenehmen 8,49ºC rechnen. Der wärmste Teil des Tages wird der Nachmittag sein, wenn die Temperaturen auf bis zu 14,44ºC steigen. Doch auch der Abend bleibt mild mit erwarteten 10,79ºC. In der Nacht kühlt es sich dann auf 9,78ºC ab. Gefühlte Temperaturen Aber wie wird sich das Wetter wirklich anfühlen? Man sollte nie den Einfluss des Windes und der Luftfeuchtigkeit auf das thermische Gefühl unterschätzen. Morgens erwarten uns gefühlte 6,59ºC, tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf 13,43ºC. Der Nachmittag wird sich aufgrund der Brise etwas kühler anfühlen mit gefühlten 9,94ºC. In der Nacht können wir von gefühlten 8,48ºC ausgehen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Andere wichtige meteorologische Faktoren für diesen Tag sind der atmosphärische Druck von 1027 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 57%. Es wird erwartet, dass der Wind mit einer Geschwindigkeit von 6,18 m/s aus einer Richtung von 33º weht. Windböen können sogar Geschwindigkeiten von bis zu 7,8 m/s erreichen. Trotz dieser Windaktivität ist die Wahrscheinlichkeit von Regen null und die Wolkendecke bleibt gering bei nur 1%. Bei solch hervorragenden Wetterbedingungen ist Santanyí ein idealer Ort, um die Schönheiten der Natur zu genießen und den klaren Himmel zu bewundern. Vergessen Sie also nicht, Ihre Kamera mitzunehmen und eine gute Zeit zu haben!