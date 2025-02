Wir befinden uns in der Mitte des Winters, doch das Wetter in Santa Ponsa, Mallorca, am 4. Februar 2025 verspricht milde und angenehme Bedingungen. Auf unseren geliebten Klarer Himmel ist verlass: Sonne und klarer blauer Himmel prägen den Tag, eine perfekte Kombination für einen entspannten Winterausflug.

Temperaturen - Leichte Frische und sanfte Wärme

Es ist kühler als in den sommerlichen Monaten, doch keineswegs eiskalt. Die Temperaturen schwingen sich von minimalen 9,33ºC bis zu angenehm milden 14,51ºC. Der Morgen startet mit frischen 9,36ºC, die sich gegen Mittag auf ein behagliches 13,88ºC steigern. Am Nachmittag rechnen wir mit 11,47ºC und in der Nacht mit 10,41ºC. Grundsätzlich also ideale Bedingungen für einen ruhigen Strandspaziergang oder einen Ausflug in die nahen Berge.

Gefühlte Temperaturen - Komforzone pur

Unsere gefühlten Temperaturen, die stets einen guten Einblick ins Kleiderschrank-Management bieten, liegen ziemlich nahe an den tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen rechnen wir mit 9,36 ºC, am Tag mit 12,76 ºC, am Nachmittag mit 10,58 ºC und in der Nacht mit einem kühlen, aber erträglichen 9,52 ºC. Packen Sie also Ihren flauschigen Pullover ein und erleben Sie die ruhigere Winterseite Mallorcas!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Auf Zack!

Lasst uns einen Blick auf die technischen Details werfen. Mit einem Atmosphärendruck von 1027 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 55% schaffen wir ideale Bedingungen für Wohlbefinden. Ein leichter Wind von 3,03m/s weht aus nordwestlicher Richtung (333º) mit Böen von 3,17m/s. Der Himmel wird kaum von Wolken beherrscht - nur 9% Wolkendecke - und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir alle ein großartiges Wetter zum Genießen von einem Wintertag in Santa Ponsa erwarten können. Bleiben Sie uns gewogen, immer bereit, Ihnen eine aktuelle und relevante Wettervorhersage zu liefern!