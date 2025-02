Pünktlich präsentieren wir die Wettervorhersage für Cala Rajada an diesem speziellen Dienstag, dem 4. Februar 2025. Der Himmel präsentiert sich klar und einladend, ein perfekter Tag, um die natürliche Schönheit von Mallorca zu erkunden. Mit Mindesttemperaturen von 11.46ºC bis zu einem angenehm milden Höchstwert von 13.07ºC, scheint der Tag vielversprechend zu sein.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Der Tag beginnt mit voraussichtlichen 11.62ºC am Morgen, steigt auf 13.03ºC am Tag an, bevor er am Nachmittag auf 12.06ºC abzufallen beginnt. In der Nacht ist mit angenehmen 11.76ºC zu rechnen. Es wird also durchaus gemäßigt und eine leichte Jacke könnte ausreichend sein, um sich den Tag über warm zu halten.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie wir alle Wetterexperten wissen, sind es die gefühlten Temperaturen, die wirklich wichtig sind. Nehmt eure Tasse Kaffee am morgen bei gefühlten 10.69ºC, während mittags erfrischende 12.14ºC erwartet werden. Mit 11.15ºC nach dem Mittagessen und 10.87ºC in der Nacht bleibt es weiterhin angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für diejenigen unter Ihnen, die an technischen Details interessiert sind, liegt der Atmosphärendruck bei soliden 1027 hPa. Die Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei 67%, weniger feucht als ein typischer Tag in den Tropen, aber immer noch ausreichend, um uns ein feuchtes Gefühl zu geben. Ein erfrischender Wind mit Geschwindigkeiten von 6.48 m/s aus 11º und Böen von 7.05 m/s sollte sicherlich für eine angenehme Brise sorgen. Schließlich liegt die Wolkendecke nur bei 3%, was uns einen klaren Himmel und viel Sonnenlicht verspricht. Und keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Also schnappt Euch eure Sonnenbrille und genießt den Tag in Cala Rajada, denn der Wettergott scheint uns hold zu sein.