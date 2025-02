Ein typischer winterlicher Tag auf der Trauminsel Mallorca erwartet uns heute. In Palma locken wolkenverhangene Himmel, doch trotz der grauen Decke bleiben wir von einem Regenschauer verschont. Die kühleren Temperaturen treten zwar in Erscheinung, aber wer Mallorca im Februar kennt, weiß, dass dies immer noch als milder Winter gilt.

Die heutigen Temperaturen

Die Thermometer pendeln sich heute zwischen eindrucksvollen 7.96ºC im Minimum und 13.8ºC im Maximum ein. Morgendliche 8.1ºC läuten den Tag ein, während das Thermometer bis zu 13.49ºC tagsüber ansteigt. Der Nachmittag kühlt mit 9.62ºC ab und auch die Nacht bleibt mit 8.22ºC relativ mild.

Das gefühlte Wetter

Noch wichtiger als die tatsächliche Temperatur ist das, was wir als "gefühlte Temperatur" bezeichnen. Unsere Sinne sagen uns heute Morgen, dass es sich eher wie ein kühler 6.96ºC anfühlt, tagsüber steigt das thermische Gefühl auf angenehme 12.36ºC. Sowohl am Nachmittag als auch in der Nacht bleibt das gefühlte Wetter stabil bei 9.62ºC bzw. 8.22ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck bemisst sich heute auf 1029 hPa – typisch für das Wetter auf der Insel. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 56%, eine trockene Brise liegt in der Luft. Der Wind weht leise mit 2.55m/s aus Richtung 40º, die stärksten Böen erreichen heute 2.72m/s. Trotz einer Wolkendecke von knapp 97% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit heute bei glatten 0%.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 6. Februar 2025 ein ruhiger Wintertag auf unserer geliebten Sonneninsel ist. Mit gemäßigten Temperaturen, trockener Atmosphäre und einer sanften Brise ist es sicherlich ein Tag, an dem man sich gemütlich in den Cafés von Palma aufhalten kann.