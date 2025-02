Guten Tag und willkommen zu unserer tagtäglichen Wettervorhersage! Heute widmen wir uns dem Herzen von Mallorca, der idyllischen Gemeinde Sóller. Die Insel zeigt sich wahrlich von ihrer gemäßigten Seite. Mutter Natur hat hier mal wieder ihre eigene Palette ausgepackt und malt uns heute einen wolkenverhangenen Himmel.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

In der malerischen Stadt Sóller werden heute minimale Temperaturen von gemütlichen 7,43ºC und als Höchstwerte von angenehmen 12,7ºC erwartet. Der Tag beginnt noch frisch mit 8,07ºC am Morgen, steigt auf moderate 12,7ºC zur Mittagszeit an und weist am Nachmittag 8,54ºC auf. Im Schutz der Dunkelheit pendelt sich die Temperatur bei milden 7,66ºC.

Gefühlte Temperaturen – die subjektive Sensation des Wetters

Wie wir alle wissen, erweckt das Thermometer oft nicht die ganze Geschichte. Es sind die gefühlten Temperaturen, die ein genaues Maß für unseren Komfort im Freien bieten. Und diese werden wohl morgens etwa 5,77ºC betragen, während sie um die Mittagszeit auf ein angenehmes 11,54ºC ansteigen. Am späten Nachmittag werden wir uns auf ein gefühltes Temperaturniveau von 7,74ºC einpendeln und die Nacht schließt mit einem befriedigenden 7,66ºC ab.

Der Einfluss der Atmosphäre – Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Doch die Temperatur ist natürlich nur ein Teil der Gleichung. Lassen Sie uns einen Blick auf den Luftdruck werfen: heute beträgt dieser 1029 hPa – erfrischend stabil und völlig im Bereich des Normalen für unseren Standort. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%, ein perfekte Balance zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit, die sowohl der Haut als auch der Atmung gut tut. Was den Wind betrifft, so können wir eine Geschwindigkeit von 3,73m/s in Richtung 32º erwarten, mit Böen bis zu 4,76m/s.

Die Wolkendecke heute ist auf 100% gesetzt, was der Gegend einen sanften, angenehmen Charakter verleiht. Haben Sie jedoch keine Angst vor Nässe: Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt sagenhafte 0%! Also ziehen Sie Ihre Jacke an, schnappen Sie sich einen warmen Kaffee und genießen Sie einen gemütlichen Spaziergang durch Söllers malerische Gassen oder weiter raus in die Natur. Bis zum nächsten Wetterbericht, bleiben Sie trocken und glücklich!