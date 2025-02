Willkommen bei Ihrem täglichen Wetterbericht für Alcúdia, einer einzigartigen Stadt auf unserer schönen Insel Mallorca. Heute, am 6. Februar 2025, erwartet uns ein wolkenbehangener Tag. Die Wolkendecke liegt bei 99% und trotz des hohen Bewölkungsgrades, beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0%. Von morgens bis nachts können wir einen kühlen, aber stabilen Temperaturverlauf beobachten.

Temperaturen im Tagesverlauf

Starten wir mit den vorhergesagten Temperaturen für den heutigen Tag. Am Morgen können wir mit Temperaturen von ungefähr 11.09ºC rechnen. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur leicht an, sodass sie tagsüber ihren Höhepunkt mit etwa 12.67ºC erreicht. Am Nachmittag kühlt es sich wieder auf 10.5ºC ab und in der Nacht erreichen wir eine Mindesttemperatur von 9.69ºC.

Gefühlte Temperaturen

Jetzt werfen wir einen Blick auf die gefühlten Temperaturen. Der Kühleffekt des Windes kann gelegentlich dazu führen, dass die Temperaturen niedriger empfunden werden als sie in Wirklichkeit sind. Für den heutigen Morgen erwarten wir ein gefühltes Temperatur von 10.06ºC. Tagsüber wird die Temperatur auf etwa 11.66ºC ansteigen und am Nachmittag abfallen auf 9.51ºC. In der Nacht wird es sich dann bei 9.09ºC einpendeln.

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Lassen Sie uns nun über die restlichen Wetterbedingungen sprechen. Wir haben einen atmosphärischen Druck von 1029 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64%. Vergessen wir nicht den Wind, der eine Geschwindigkeit von 6.35m/s in Richtung 16º erreichen wird, und in Böen sogar bis zu 8.19m/s. Bleiben Sie warm und genießen Sie den kühlen und wolkenreichen Tag in Alcúdia! Denken Sie daran, unsere täglichen Wetterupdates zu lesen, um immer top informiert zu sein.