Guten Tag, liebe Wetterbeobachter! Wir schauen uns das Wetter für den 6. Februar 2025 in Cala Millor genauer an. Dieser charmante Badeort an der östlichen Küste von Mallorca erwartet einen Tag unter dem Zeichen "nubes", oder wie wir es behaglicher ausdrücken würden: Ein Wolkenmeer wird den Himmel bedecken. Doch sorgen Sie sich nicht: Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0 % - es bleibt also trocken.

Temperaturen: Frisch, aber nicht eisig Die Temperaturen bewegen sich morgen zwischen milden 9,46°C in der Nacht und einem Höhepunkt von 12,09°C am Tag. Den Morgen beginnen wir bei erwarteten 10,86°C, während die Temperaturen am Nachmittag auf 10,06°C sinken. Gefühlte Temperaturen: Der Winter hält sich zurück Auch wenn der Februar auf Mallorca durchaus frisch sein kann, bleibt er doch erträglich. Die gefühlten Temperaturen weichen nur leicht von den tatsächlichen Temperaturen ab. Morgens können Sie mit 9,75°C rechnen, während das Thermometer am Tag auf 10,97°C klettert. Nachmittags werden Ihrer Haut etwa 8,98°C signalisieren, nachts dann 7,93°C. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stabile Verhältnisse Die Wetterbedingungen für den 6. Februar zeichnen sich durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1029 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 62 % aus. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,63 m/s aus einer Richtung von 21º wehen, während Böen mit einer Stärke von bis zu 9,8 m/s auftreten können. Obwohl es sich um einen stark bewölkten Tag handelt, mit einer Wolkendecke von 100%, bleibt es trocken und die Chance auf eine erfrischende Brise ist hoch. Packen Sie also Ihre Jacke ein und genießen Sie die winterliche Schönheit von Cala Millor. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag!