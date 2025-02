HGuter Tag, Wetterbegeisterte! Heute blicken wir auf das Wetter in Port d'Andratx, der malerischen Hafenstadt auf unserer geliebten Insel Mallorca. Es wird ein eher bedeckter Tag erwartet. Aber keine Sorge, während der Himmel mit Wolken bedeckt sein mag, erwartet uns kein Regen. Die Temperaturen reichen von mild bis mäßig kühl. Hier ist ein detaillierter Überblick:

Temperaturbereich für den Tag

Die Temperaturen nehmen bei uns im malerischen Port d'Andratx heute eine kühle Note an. Mit einer minimalen Temperatur von 11,22ºC und einem Höhepunkt von 13,19ºC ist es ein perfekter Tag, um sich warm eingepackt am Hafen aufzuhalten. Der Tag beginnt mit milden 11,67ºC und wird sich im Laufe des Nachmittags auf 11,85ºC erwärmen. Die Nacht verabschiedet sich mit kühlen 11,51ºC.

Das gefühlte Thermometer

Der morgendliche Brise zieht mit einer gefühlten Temperatur von 10,64ºC herein. Der Tag fühlt sich mit 11,96ºC leicht kühler an, gefolgt von einem Nachmittag mit 11,05ºC. Sobald die Nacht hereinbricht und die Temperaturen sinken, wird sich das Thermometer um gemütliche 10,65ºC bewegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen bleiben heute eher gleichmäßig, mit einem leicht erhöhten atmosphärischen Druck von 1029 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 61%. Der Wind wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5,52 m/s wehen und gelegentlich 6,24 m/s in nordöstlicher Richtung erreichen. Die 100%ige Wolkendecke lässt keinen Raum für ein sonniges Intermezzo, aber die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt den ganzen Tag über bei 0.

Sie sehen: Unser Port d'Andratx mag einen bewölkten Tag vor sich haben, aber wir versprechen Ihnen, dass diese malerische Hafenstadt in jedem Wetter ihre Magie entfaltet. Packen Sie also Ihre Jacken ein und genießen Sie den Tag in vollen Zügen. Bleiben Sie sicher und warm!