Santanyí wird am 6. Februar 2025 einen bedeckten aber ruhigen Tag erleben, mit Temperaturen, die auf ein wohliges mittleres Niveau von 13.29ºC steigen. Der Tag beginnt mit einer milden Temperatur von 9.48ºC am Morgen und kühlt sich am Nachmittag auf 9.76ºC ab, bevor in der Nacht auf 8.89ºC zurückgeht. Glücklicherweise ist keine Niederschlag in Sicht, und somit können die Bewohner und Besucher von Santanyí trotz der Wolke auf einen angenehmen Tag hoffen.

Temperaturausblick Zu den erwarteten Höchsttemperaturen zählen 13.4ºC, während das Thermometer auf ein Minimum von 8.72ºC absinkt. Trotz der Wolkendecke, wird die Temperatur tagsüber auf 13.29ºC klettern und wird am Nachmittag leicht auf 9.76ºC abfallen. Aber keine Bange, denn die Nacht wird auf einer gemäßigten 8.89ºC stehen bleiben, was für angenehme Bedingungen in den Abendstunden sorgt. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen können, abhängig von Wind und Luftfeuchtigkeit, von den tatsächlichen Werten abweichen. Morgen wird es sich wie eine kühle 6.92ºC anfühlen, während das Gefühl am Tag auf 12.16ºC steigt. Am Nachmittag wird das gefühlte Thermometer 7.33ºC anzeigen, während es sich nachts einen Hauch kälter anfühlt, etwa 7.12ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird 1029 hPa betragen, was auf stabile Wetterbedingungen hindeutet. Mit einer relativ moderaten Luftfeuchtigkeit von 57% bleibt die Luft frisch, ohne zu trocken zu sein. Hinsichtlich der Windbedingungen können wir einen Wind von etwa 7.25m/s aus Richtung 27º erwarten, mit Böen, die bis auf 9.65m/s ansteigen. Trotz der beachtlichen Windgeschwindigkeit sollte der Tag insgesamt ganz angenehm sein. Abschließend, es scheint ein typischer Wintertag in Santanyí zu sein, mit gemäßigten Temperaturen und Wolkenbedeckung, aber glücklicherweise ohne Regen. Erfreuen Sie sich an diesem ruhigen mallorquinischen Tag!