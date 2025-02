Der Himmel über Santa Ponsa bleibt am 06. Februar 2025 hauptsächlich bedeckt, aber lassen Sie sich davon nicht die Laune verderben! Trotz der wolkenverhangenen Aussichten bleibt es trocken, ideal für Spaziergänge in der atemberaubenden mallorquinischen Landschaft. Mit minimalen Temperaturen von 9,36ºC und maximal 13,58ºC bleibt es angenehm mild.

Spannende Temperaturschwankungen durch den Tag

Wir starten den Tag mit milden 9,7ºC am Morgen, perfekt um den Tag mit einer Tasse Kaffee draußen zu beginnen. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen bis auf 12,99ºC . Am Nachmittag kühlt es leicht auf 10,64ºC ab, bevor die Temperaturen in der Nacht wieder auf fast 10ºC anziehen. Stellen Sie sich auf einen Tag voller komfortabler, milder Temperaturen ein; ideal, um Ihren Tag im Freien zu genießen.

Gefühlte Temperaturen - Kühle Brise und milder Nachmittag

Das Thermometer mag zwar bestimmte Zahlen anzeigen, aber wie dieser Tag sich wirklich anfühlen wird, liegt an anderen Faktoren. Morgens werden die Temperaturen mit 9,17ºC an, steigen tagsüber auf angenehme 11,86ºC und sinken am Nachmittag aufgrund einer leichten Brise auf 9,77ºC. Die Nachttemperaturen bleiben jedoch konstant bei etwa 9,98ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Atmen Sie tief ein und genießen Sie die frische mallorquinische Luft

Der Luftdruck beträgt diesem Tag stabile 1029 hPa. Das bedeutet, dass das Wetter stabil bleibt und keinerlei Stürme oder Unwetter zu erwarten sind. Zudem liegt der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei angenehmen 58 % - nicht zu trocken, nicht zu feucht, genau richtig. Der Wind weht mit einer Stärke von etwa 3,76m/s aus nordwestlicher Richtung (346º), mit Böen von bis 4,3m/s. Trotz einer Wolkendecke von 98 % bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 %, was bedeutet, dass die Wolken für keinen Regen sorgen werden.