Skulpturale Kathedralen, goldene Strände und pittoreske Promenaden - genau das erwartet Sie in einer Stadt wie Palma, der glänzenden Perle von Mallorca. Aber lassen Sie uns über das sprechen, was den Aufenthalt in der mallorquinischen Hauptstadt wirklich ausmacht – das Wetter. Für den 7. Februar 2025 erwartet uns in Palma ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen im Bereich von etwa 6.65ºC bis 13.37ºC.

Temperatur-Prognose Wenn Sie sich fragen: "Wie wird das Wetter morgen in Palma?", hier sind die Antworten. Der kühle Morgen beginnt mit einer Temperatur von 6.72ºC, die bis zum Nachmittag auf 12.97ºC steigen. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 10.35ºC und bleiben in der Nacht bei gemütlichen 11.02ºC. Gefühlte Temperaturen Nicht nur die tatsächlichen Temperaturen spielen eine Rolle, sondern auch wie wir die Temperatur wahrnehmen. Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so liegt diese morgens bei 6.72ºC und steigt tagsüber auf 12.05ºC an, während sie nachmittags auf 9.5ºC abfällt und nachts auf 10.19ºC ansteigt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wie sieht es mit den anderen entscheidenden Faktoren aus, die das Wetter bestimmen? Der atmosphärische Druck ist mit 1022 hPa beständig und die Luftfeuchtigkeit beträgt 66 %. Die Wolkendecke bleibt bei nur 4% niedrig, was den klaren Himmelsblick gewährleistet. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 4.59 m/s aus 187º und wir können Böen von 6.58 m/s erwarten. Abschließend können wir mit Freuden vermelden, dass die Regenwahrscheinlichkeit weiterhin bei 0 liegt. Also, Palma erwartet Sie mit offenen Armen und herrlichem Wetter. Ein umwerfender Tag mit klarem Himmel steht uns bevor. Stay tuned für weitere Updates und seien Sie immer bereit für die schönen Überraschungen, die das Wetter auf Mallorca bieten kann.