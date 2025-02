Willkommen bei den täglichen Wetterinformationen für Sóller am 7. Februar. An diesem Tag können Sie sich auf einen wunderschönen Tag mit klarem Himmel freuen. Trotz der Wintermonate, bietet die Sonne auf Mallorca einen willkommenen Anblick. Zwischen Morgendämmerung und Mitternacht sehen wir eine kontinuierliche Tendenz bei den Temperaturen und eine merkliche Flaute bei den Winde.

Zahlen könnten sprechen: Temperaturen

Die Bandbreite der Temperaturen für den fraglichen Tag ist recht moderat und schwingt zwischen einer Minimaltemperatur von 6.05ºC und einer Maximaltemperatur von 13.29ºC. Der Morgen in Sóller begrüßt uns mit 6.12ºC, während das Thermometer am Tag bis zu 13.13ºC steigt und am Nachmittag auf 8.26ºC abfällt. Die Nacht bleibt mit 8.98ºC ebenfalls mild.

Hinter den Zahlen: Gefühlte Temperaturen

Bei der Wetterbeurteilung spielt auch das thermische Gefühl eine wichtige Rolle. Es handelt sich um eine Berechnung, die das menschliche Wärmeempfinden und den Effekt von Wind und Luftfeuchtigkeit auf die Haut einbezieht. Morgens erleben wir ein thermisches Gefühl von 6.12ºC, das im Laufe des Tages auf 11.99ºC ansteigt und nachmittags auf 7.04ºC und nachts auf 7.19ºC absinkt.

Andere wichtige Faktoren: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abgerundet wird das Wetterbild in Sóller durch den atmosphärischen Druck von 1021 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 57. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.16m/s in Richtung 166º und erreicht Böen von bis zu 4.58m/s. Trotz einer Wolkendecke von nur 5%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit für Sóller bei 0.

Sowohl Einheimische als auch Besucher können einen klaren, milden und angenehm sonnigen Wintertag in Sóller erwarten. Unabhängig von Ihren Aktivitäten, seien Sie sicher, dass das Wetter nicht stört. Vergessen Sie jedoch nicht, sich entsprechend zu kleiden!