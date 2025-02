Eröffnen Sie Ihren Tag mit dem Blick auf einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen in Alcúdia, dem malerischen Fleckchen auf der Baleareninsel Mallorca. Der Wetterbericht für den 7. Februar 2025 prognostiziert milde Temperaturen, die ideal für eine Erkundung der historischen Altstadt oder einem gemütlichen Tag am Strand sind. Lassen Sie uns die meteorologischen Einzelheiten etwas genauer betrachten.

Temperaturen für den Tag

Einheimische und Urlauber können sich auf angenehme 8,26ºC freuen, während die Tageshöchsttemperatur auf gemäßigte 14,3ºC klettern wird. Im Laufe des Tages erreicht das Thermometer gegen Mittag einen Wert von 13,53ºC, während es am Nachmittag auf 10,61ºC absinkt. In der Nacht kühlt es etwas ab und bleibt mit 9,71ºC immer noch relativ mild.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, auch bekannt als "gefühlte Temperatur", berücksichtigt Feuchtigkeit und Windgeschwindigkeit, um festzustellen, wie sich das Wetter wirklich anfühlt. Am Morgen wird das Thermometer zwar 8,26ºC anzeigen, aber es wird sich eher wie 6,64ºC anfühlen. Tagsüber wird das Thermometer auf 13,53ºC steigen, das Gefühl wird jedoch eher bei 12,45ºC liegen. Am Nachmittag fallen die Temperaturen zwar auf 10,61ºC, das Gefühl liegt jedoch bei 9,74ºC. In den Nachtstunden wird es sich bei einer gemessenen Temperatur von 9,71ºC eher wie 7,28ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Atmosphärische Bedingungen spielen eine entscheidende Rolle für das allgemeine Wetterbild. Der atmosphärische Druck in Alcúdia wird bei 1022 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit sich auf 58% belaufen wird. Ein leichter bis mäßiger Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,33m/s aus Richtung 201º wehen. Böen können vereinzelt eine Geschwindigkeit von 7,63m/s erreichen.

Alcúdia zeigt sich also von seiner besten Seite und präsentiert für den 7. Februar 2025 ein ideales Wetter für alle, die das mediterrane Klima lieben. Ob Sightseeing oder Entspannung am Strand - der Tag verspricht ein angenehmes Wettererlebnis. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Alcúdia!