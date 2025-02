Ein strahlend klarer Himmel erstreckt sich über das idyllische Cala Millor auf Mallorca, was den 7. Februar 2025 zu einem perfekten Wintertag auf der Baleareninsel macht. Mit Temperaturen, die den ganzen Tag über im niedrigen zweistelligen Bereich liegen, können sowohl Einheimische als auch Besucher einen angenehmen Tag unter freiem Himmel genießen.

Temperaturverhältnisse durch den Tag

Obwohl der Morgen mit einer milden Temperatur von 8,83ºC beginnt, steigen die Werte im Laufe des Tages auf rund 12,49ºC, bevor sie am Nachmittag auf gemütliche 10,57ºC absinken. In der Nacht hält das Thermometer bei etwa 10,63ºC - eine perfekte Balance, die einem gemütlichen Abendessen auf der Terrasse nichts im Wege steht.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich geringfügig von den tatsächlichen Werten und erreichen am Tag ein Maximum von etwa 11,47ºC. Nachmittags und abends bewegen sich diese Werte um 9,64ºC bzw. 9,76ºC, wodurch ein sanfter Übergang in die Nacht geschaffen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein stabiler Atmosphärendruck von 1022 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 64% sorgen für angenehme Bedingungen den ganzen Tag über. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5,45 m/s aus Richtung 200º und könnte in Böen bis zu 8,11 m/s erreichen, was unseren Tag in Cala Millor mit einer sanften Meeresbrise abschließt.

Das einzige, was bei diesem makellosen Wetter fehlen könnte, sind Wolken - doch mit einer Wolkendecke von nur 5% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0, wird der Himmel über Cala Millor am 7. Februar 2025 so klar sein wie er nur sein kann. Genießen Sie das herrliche Wetter!