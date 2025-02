Ein gemäßigter Tag erwartet die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx auf Mallorca an diesem Freitag, dem 7. Februar 2025. Mit einer Mischung aus Sonnenschein und nur leichter Bewölkung können wir uns auf einen typisch mediterranen Wintertag freuen. Während insgesamt nur 32% Bewölkung vorhergesagt sind, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null. Es lohnt sich also, den Tag im Freien zu nutzen, allerdings sollten warme Kleidung und eventuell eine leichte Jacke nicht fehlen, denn die Temperaturen bleiben relativ mild.

Die Temperatur enthüllen

Die Temperaturen schwanken im Laufe des Tages, wobei die niedrigste Temperatur bei erfrischenden 10,31ºC und die höchste bei wohligen 13,48ºC liegt. Am Morgen können wir eine Temperatur von 10,36ºC erwarten. Im Laufe des Tages steigt diese voraussichtlich auf 12,62ºC, bevor sie am Nachmittag einen Höchstwert von 13ºC erreicht. Die Nacht bringt uns dann wieder ruhigere 13,48ºC.

Wie fühlt sich das Wetter wirklich an?

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, ist für viele das "gefühlte" Wetter der entscheidende Faktor. Morgens könnten die 10,36ºC tatsächlich wie 9,28ºC empfunden werden. Tagsüber, wenn die Sonne am höchsten steht, könnten die 12,62ºC eher wie 11,69ºC wirken. Am Nachmittag steigt das gefühlte Thermometer auf 12,16ºC. Und nachts, wenn es am kältesten ist, könnte das Wetter eher wie 12,74ºC wirken.

Details unter dem Himmelszelt: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck wird bei stabilen 1022 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit auf 67% steigt - eine Kombination, die für klare, saubere Luft sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8,23 m/s aus Richtung 187º und Böen könnten Geschwindigkeiten von bis zu 9,28 m/s erreichen. Daher sollten besonders windempfindliche Personen Vorsicht walten lassen oder vielleicht einen windgeschützten Ort zur Erholung wählen.

Mit diesen Wetterbedingungen bietet der 7. Februar in Port d'Andratx auf Mallorca den perfekten Tag, um die Insel mit all ihrer natürlichen Schönheit zu erkunden, sei es am Meer oder in den umliegenden Bergen. Bleiben Sie in Bewegung, bleiben Sie warm und genießen Sie den Tag!