Restlos klare Nacht, strahlender Sonnenschein am Tage - das Wetter in Santanyí zeigt sich heute von seiner besten Seite. Am 7. Februar 2025 dürfen Sie bei maximal 12.97°C und minimal 8.16°C ein frühlingshaftes Klima und puren Sonnenschein genießen. Vergessen Sie Ihre Sonnenbrille nicht, denn die Wolkendecke beläuft sich lediglich auf 3%. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt heute bei 0, somit steht einem sonnengefüllten Tag nichts im Wege!

Temperaturen: Mild starten, angenehm enden Mit 8.32°C morgens starten wir in den Tag. Während der Tageszeit steigen die Temperaturen auf angenehme 12.62°C an. Der Nachmittag bleibt mit 10.99°C weiterhin mild, bevor die Temperatur in der Nacht auf erfrischende 11.36°C sinkt. Ein perfekter Tag, um die Vielfalt der mallorquinischen Natur zu genießen. Vergessen Sie nicht, sich passend zu kleiden, um diesen schönen Tag voll auszukosten. Gefühlte Temperaturen: Ein Tag zum Wohlfühlen Keine extremen Temperaturschwankungen vorhergesagt! Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 8.32°C, wogegen sie tagsüber eine angenehme 11.56°C erreichen. Am Nachmittag sinken die gefühlten Temperaturen leicht auf 10.1°C, bevor sie in der Nacht bei angenehmen 10.54°C liegen. Ein nahezu perfekter Tag, der die Einwohner und Besucher von Santanyí zum Lächeln bringt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frischer Seewind begleitet Sie durch den Tag Heute erfreuen wir uns an einem Atmosphärendruck von 1022 hPa und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 62%. Ein leichter, frischer Wind weht mit 5.31m/s aus 200º Richtung und erfrischt den Tag. Stellen Sie sich auf Böen von bis zu 6.6m/s ein - ein perfekter Tag, um am Strand zu spazieren und den frischen Wind zu genießen. Schlussendlich, bei diesen Voraussetzungen präsentiert sich Santanyí von einer seiner schönsten Seiten!