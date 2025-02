Willkommen zu Eurer täglichen Wettervorhersage! An diesem 7. Februar in Santa Ponsa, wird uns der Tag mit ein paar Wolken beglückt. Obwohl wir uns mitten im Winter befinden, zeichnet sich ein vergleichsweise milder Tag ab, was generell das Klima auf der wunderschönen Insel Mallorca kennzeichnet.

Die täglichen Temperaturen Die Temperaturen werden recht ausgewogen sein, mit einer erwarteten minimalen Temperatur von 8.5ºC und einer erwarteten maximalen Temperatur von 12.73ºC. Im Laufe des Tages sollte man morgens mit ca. 8.52ºC, mittags mit ca. 12.6ºC, nachmittags mit ca. 12.05ºC und nachts mit einem leichten Anstieg auf ca. 12.65ºC rechnen. Das gefühlte Wetter Eine Sache ist die tatsächliche Temperatur, eine andere ist, wie wir sie tatsächlich fühlen. Unsere gefühlten Temperaturen liegen heute morgens bei 8.52ºC, mittags steigen sie auf 11.72ºC, nachmittags liegen sie bei 11.16ºC und in der Nacht fühlt es sich ein wenig kühler an, bei rund 11.85ºC. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Nun zu einigen technischeren Wetterinformationen. Der Atmosphärendruck liegt bei 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 69%. Es ist stets wichtig, diese Werte zu beachten, da sie zum allgemeinen Wettergefühl beitragen. In Bezug auf den Wind haben wir eine Geschwindigkeit von 6.85m/s in Richtung 188º und Böen von 8.3m/s. Zum Schluss bleibt uns eine sehr geringe Wolkendecke von 13%, was einen überwiegend klaren Himmel bedeutet, und es gibt keine Regenwahrscheinlichkeit. Halten Sie sich also warm, genießen Sie den Tag und denken Sie daran, dass Santa Ponsa trotz des Winters immer noch ein tolles Erlebnis ist. Bleiben Sie sicher und bis zum nächsten Wetterbericht!