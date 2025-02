Willkommen zu einem weiteren wunderschönen Tag in Cala Rajada, der Perle von Mallorca. Mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen bietet der 7. Februar 2025 ideale Bedingungen für alle, die sich auf ein entspannendes und erholsames Wettererlebnis freuen. Mit Temperaturen, die ein angenehm warmes Maximum von 13,27ºC erreichen und dabei nie unter 9,45ºC fallen, ist es ein perfekter Tag, um die Schönheit der Insel zu erkunden.

Die Temperaturen durch den Tag

Beginnen Sie Ihren Tag bei angenehmen 9,73ºC und spüren Sie, wie die Temperaturen langsam auf 12,67ºC steigen, während wir uns in den Tag hinein bewegen. Aber keine Sorge, der Nachmittag bringt mildere Temperaturen mit sich, wir erwarten 11,35ºC. Ein abendlicher Spaziergang könnte bei etwa 11,07ºC besonders angenehm sein.

Das Gefühl der Temperaturen

Das thermische Gefühl, das die Temperatur widerspiegelt, die Ihr Körper wahrnimmt, beginnt bei 9,73ºC am Morgen. Es steigt auf 11,69ºC am Tag, und Sie dürfen einen leicht kühleren Abend erwarten, der etwa 10,47ºC erreicht. Die Nacht bleibt unter der magischen 10ºC-Marke, knapp bei 10,24ºC.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den atmosphärischen Druck betrifft, so liegt dieser bei stabilen 1022 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt mäßige 65%, was für ein angenehmes Klima sorgt. Ein leichter Wind wird uns mit etwa 5,87 m/s aus Richtung 186º erfrischen, mit gelegentlichen Böen von bis zu 8,46 m/s. Trotz des klaren Himmels ist die Wolkendecke bei minimalen 4% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%, sodass Sie sich auf trockene Bedingungen auf Mallorca freuen können.

Auf in den Tag, packen Sie Ihre Sonnenbrille und genießen Sie das wunderschöne Wetter in Cala Rajada!