Das Wetter in der Hauptstadt der Baleareninsel, Palma de Mallorca, wird am 8. Februar 2025 von mäßigem Regen und frischen Temperaturen beherrscht. Die charmante Stadt auf Mallorca wird mit einer Wolkendecke von 73% eine eher graue Aussicht haben. Nehmen Sie also unbedingt Ihren Regenschirm mit, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%!

Die Temperaturen des Tages

Der Tag bringt temperierte Temperaturen in Palma. Die minimalen Temperaturen liegen bei 6,88 °C und steigen bis maximal 13,72 °C. Der Morgen startet mit 12,11 °C, bleibt tagsüber mit 11,97 °C relativ konstant, um dann am Nachmittag auf 8,67 °C abzusinken. Die Nacht ist mit 6.88 ºC dann am frischesten.

Gefühlte Temperaturen

Aber wie wird es sich wirklich anfühlen? Das thermische Gefühl, das die Luftfeuchtigkeit und andere Faktoren berücksichtigt, zeigt ein etwas anderes Bild. Morgens fühlt es sich an wie 11,6 °C, tagsüber wie 11 °C, am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer auf 6,49 °C und die Nacht fühlt sich an wie 5,98 °C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber das ist noch nicht alles. Der Atmosphärendruck liegt bei stolzen 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeitsprozentsatz beträgt 68. Ein eher trockener und klarer Tag also. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8,5 m/s und kommt in Richtung 339°. Seien Sie also auf Böen von 11,7 m/s vorbereitet!

Das Wetter in Palma de Mallorca ist eine Wundertüte, genauso vielfältig und aufregend wie die Insel selbst. Also packen Sie Ihre Regenjacke ein, schnappen Sie sich Ihren Regenschirm und genießen Sie den Tag, egal wie das Wetter ist!