Im Herzen des Winters begrüßt die idyllische Stadt Sóller auf Mallorca eine frische Welle von Wetter, die die Bewohner und Besucher gleichermaßen zu ihren Mantelkragen greifen lässt. Der 8. Februar präsentiert sich mit einem Vorhang aus leichtem Regen, der die Landschaft in erfrischende Töne von Smaragd und Jade taucht. Hier ist unsere detaillierte Wettervorhersage.

Temperaturschwankungen

Über den gesamten Tagesverlauf zeichnet sich ein Thermometerbild mit minimalen Temperaturen von 6,52ºC und einem Maximum von 11,84ºC ab. Der Morgen beginnt schon mit milden 10,46ºC, doch im Laufe des Tages nimmt das Quecksilber eine leichte Delle auf 9,68ºC hin. Der Nachmittag sieht die Temperaturen auf 7,34ºC sinken, um in der Nacht ihren Tiefpunkt bei frostigen 6,52ºC zu erreichen.

Das gefühlte Thermometer

Die tatsächliche Außentemperatur kann oft durch den Wind und andere Faktoren beeinflusst werden, was zu einer sogenannten "gefühlten" Temperatur führt. Am Morgen könnte man meinen, es wäre 10,02ºC, doch tagsüber fühlt es sich eher nach 7,45ºC an. Der Nachmittag kühlt sich weiter ab, was zu einer gefühlten Temperatur von 5,19ºC führt, und auch in der Nacht mag man meinen, dass das Thermometer unverändert bei 6,52ºC bleibt.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Sollerics können sich auf einen stabilen atmosphärischen Druck von 1021 hPa freuen, während die Luftfeuchtigkeit einen respektablen Anteil von 74% an der gesamten Witterung beiträgt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,45m/s aus Richtung 329º wehen, wobei Böen von bis zu 10,28m/s zu erwarten sind. Mit einer Wolkendecke von 94% und einer Regenwahrscheinlichkeit von ganzen 100% bleibt es dabei: Es wird ein typischer Wintertag in Sóller! Bleiben Sie trocken und warm und genießen Sie die natürliche Schönheit der Landstriche und Strände von Sóller, die in der Stille des leichten Regens noch majestätischer wirken.