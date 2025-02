Das schöne Alcúdia auf der idyllischen Insel Mallorca zeigt sich heute unter einer dicken Wolkendecke. Laut der Wettervorhersage dürfen wir einen Tag mit leichtem Regen und relativ milden Temperaturen erwarten. Befinden Sie sich gerade in Alcúdia oder planen Sie, heute dorthin zu reisen? Dann bereiten Sie sich auf einen leicht kühlen Tag mit gelegentlichen Regenschauern vor. Insgesamt ist das Wetter gemäßigt mit Temperaturen, die für die Jahreszeit typisch sind.

Überblick über die Temperaturen

Die minimalen und maximalen Temperaturen in Alcúdia variieren heute zwischen 9.06ºC und 13.17ºC. Bedenken Sie, dass wir am Morgen mit etwa 11.59ºC rechnen, während die Temperatur um den Mittag herum auf etwa 11.9ºC steigt. Am Nachmittag kühlt es sich etwas ab und wir erwarten Temperaturen um die 9.92ºC. In der Nacht bleibt es mit 9.06ºC relativ kühl.

Gefühlte Temperaturen in Alcúdia

Trotz der tatsächlichen Temperaturen ist uns natürlich klar, dass das thermische Gefühl stark variieren kann. So wird es morgens gefühlt etwa 11ºC sein. Im Tagesverlauf mildert sich das Gefühl etwas, mit einer gefühlten Temperatur von etwa 10.95ºC. Am Nachmittag können wir mit einer deutlichen Abkühlung auf 7.12ºC rechnen, während es nachts gefühlt wieder auf 9.06ºC ansteigt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Nun zu den weiteren Details, die unser Wetter prägen. Atmosphärendruck und Luftfeuchtigkeit liegen heute bei 1020 hPa und 69%. Den Wind erwarten wir mit einer Geschwindigkeit von 8.22m/s aus Richtung 315º und Böen von bis zu 10.29m/s. In Kombination mit einer 90%igen Wolkendecke liegt die Regenwahrscheinlichkeit heute bei vollen 100%. Also denken Sie daran, Ihren Regenschirm mitzunehmen!

Machen Sie das Beste aus diesem Tag! Auch wenn eine dicke Wolkendecke und gelegentliche Regenfälle Teil der Vorhersage sind, bietet Alcúdia auch bei diesem Wetter zahlreiche Möglichkeiten, Ihren Tag angenehm zu gestalten. Bleiben Sie trocken und genießen Sie Ihren Tag!