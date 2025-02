Mallorca zeigt sich auch im Februar mal wieder von ihrer launischen Seite. Im idyllischen Port d'Andratx wird der Tag mit mäßigem Regen durchzogen sein, welcher die stetig wechselnden Facetten des mallorquinischen Klimas unterstreicht. Besonders auffällig sind hier die Schwankungen der Temperaturen und gefühlten Temperaturen im Tagesverlauf.

Fluktuierende Temperaturen

Das Quecksilber wird im Verlauf des Tages eine Achterbahn zwischen 10.45ºC und 14.27ºC durchlaufen. Am frühen Morgen werden wir uns noch mit milden 13.74ºC aufwärmen, während es am Tag auf 12.57ºC absinkt. Weiter abkühlen wird es sich am Nachmittag mit 12.52ºC. Die Nacht wird jedoch die kühlste Zeit sein, mit einer erwarteten Minimumtemperatur von 10.45ºC.

Das Gefühl der Temperaturen

Nicht nur die tatsächlichen Temperaturen erleben eine Achterbahnfahrt, sondern auch das thermische Gefühl, das wir auf unserer Haut spüren, wird variieren. Am Morgen werden wir uns wie bei 13.26ºC fühlen, wobei dieses Gefühl am Tag auf 11.4ºC sinkt. Am Nachmittag wird sich eine leichte weitere Abnahme auf 11.24ºC bemerkbar machen. Die Nacht wird mit einem gefühlten Wert von 9.22ºC die kälteste Phase sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu den Temperaturschwankungen weist der Wetterbericht andere kennzeichnende Merkmale auf. Aus atmosphärischer Sicht erwarten wir einen Druck von 1021 hPa, gepaart mit einer Luftfeuchtigkeit von 58%. Hinzu kommen Windgeschwindigkeiten von 10.97m/s in Richtung 338º und Windböen von bis zu 13.37m/s, die durch die engen Gassen von Port d'Andratx pfeifen können. Herzstück unseres Wetters ist eine Wolkendecke von 53% und das unausweichliche Versprechen von 100% Regenwahrscheinlichkeit. Machen Sie sich also bereit für einen regnerischen Tag auf unserer schönen Insel.