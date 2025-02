Es ist sowohl eine gute Nachricht für die Bewohner von Santa Ponsa in Mallorca, die Regenschirme lieben, als auch eine, die Kälte liebende Herzen ein wenig traurig stimmen könnte: Am 8. Februar 2025 wird erwartet, dass mäßiger Regen auf die Stadt fällt, mit Temperaturen, die deutlich milder als die Winterkälte sind.

Erwartete Temperaturen

Der Tag beginnt mit einer relativ milden morgendlichen Temperatur von 12,98°C. Im Laufe des Tages fällt die Temperatur nur leicht auf 12,38°C. Am Nachmittag wird eine leichte Abkühlung zu etwa 10,89°C erwartet, bevor die Temperaturen in der Nacht auf minimale 8,41°C sinken, immer noch weit entfernt von frostigen Zahlen.

Gefühlte Temperaturen

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, so liegt die thermische Wahrnehmung im Wesentlichen nahe an den tatsächlichen Temperaturen. Morgens erwartet man ein Gefühl von 12,47°C, am Tag ein Gefühl von 11,32°C, während der Temperaturdip am Nachmittag wird gefühlt auf 9,55°C sinken und die Nacht wird wie 7,61°C anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf der technischen Seite wird der Atmosphärendruck auf 1020 hPa und die Luftfeuchtigkeit auf 63% geschätzt. Der Wind wird mit eine Geschwindigkeit von 10,41m/s aus der Richtung 343° erwartet, mit Böen, die bis zu 12,55m/s erreichen können. Hinsichtlich der Bewölkung wird die Wolkendecke auf 65% geschätzt, und es besteht die absolute Sicherheit mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, dass mäßiger Regen die Tagesordnung diktiert.

Also, ziehen Sie Ihre Regenstiefel an und lassen Sie sich von dem mäßigen Regen und den milden Temperaturen nicht beirren. Machen Sie das Beste aus dem Tag und genießen Sie die unverwechselbare Atmosphäre einer Regentag auf der wundervollen Insel Mallorca.