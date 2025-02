In den frühen Wintermonaten kann das Wetter in Cala Rajada, einem beliebten Küstenort auf der Party-Insel Mallorca, oft überraschend wechselhaft sein. Der 8. Februar 2025 macht hierbei keine Ausnahme. Für diesen Tag wird mäßiger Regen und eher kühles Wetter erwartet. Die Temperaturen bleiben mit einer moderaten Spanne von 10.17° bis 13.33°C verhältnismäßig stabil. Trotz des hin und wieder schauerhaften Wetters zeigt sich der Winter von seiner milderen Seite.

Temperaturverlauf im Detail

Am frühen Morgen erwartet uns eine Temperatur von 11.55°C, die sich am Tag leicht auf 11.96°C erhöht. Am Nachmittag sinken die Temperaturen jedoch auf 10.25°C und erreichen in der Nacht ihren Tiefpunkt von 10.17°C. Das Wetter zeigt sich also in seiner ganzen winterlichen Bandbreite, wobei die Temperaturen trotz der Niederschläge nicht in den einstelligen Bereich fallen.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Auch das thermische Gefühl spielt bei der wahrnehmbaren Witterung eine große Rolle. Am Morgen wird es mit 10.77°C gefühlt etwas kühler sein als zur Mittagszeit, wo die gefühlte Temperatur mit 11.12°C ihren Höhepunkt erreicht. Für den Nachmittag rechnen wir mit einer gefühlten Temperatur von 9.16°C und in der Nacht werden 8.78°C erwartet.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck ist mit 1020 hPa relativ stabil, während die Luftfeuchtigkeit mit 73% recht hoch ausfällt - typisch für einen Regentag. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 11.02m/s und aus Richtung 324°, wobei Böen bis zu einer Geschwindigkeit von 11.2m/s möglich sind. Die Wolkendecke beträgt 98%, womit eine hohe Regenwahrscheinlichkeit von 100% einhergeht.

Sollten Sie also den Tag draußen in Cala Rajada verbringen wollen, ist eine wetterfeste Kleidung in jedem Fall zu empfehlen.